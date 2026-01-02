Allianz Girls Cup: Namhaftes Turnier mit zehn Teams

Am Sonntag, 4. Januar 2026, gehört der Stahlpalast in Brandenburg ganz dem Frauenfußball. Mit dem 11. Allianz Girls Cup steht im Rahmen des Hallenmasters 3.0 ein Turnier auf dem Programm, das sportliche Qualität, klangvolle Vereinsnamen und ein dicht getaktetes Hallenformat vereint. Ab 16:30 Uhr beginnt der Wettbewerb, gespielt wird in zwei Fünfergruppen mit anschließendem Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale. Zehn Mannschaften bringen Tempo, Technik und Wettbewerb in die Halle.

Der Stahlpalast als Bühne des Frauenfußballs Der Stahlpalast bietet den passenden Rahmen für dieses Turnier. Die Nähe zwischen Spielfeld und Tribünen, die Akustik der Halle und die Konzentration auf einen einzigen Wettbewerb schaffen eine Atmosphäre, die Hallenfußball besonders macht. Ab 15 Uhr ist Einlass, sodass sich Spielerinnen, Verantwortliche und Zuschauer früh auf einen langen Abend einstellen können.

Ein Turniertag mit klarer Dramaturgie Der Allianz Girls Cup ist kompakt und klar strukturiert. Nach der Gruppenphase qualifizieren sich die jeweils besten zwei Teams für die Halbfinals, ehe der Turniersieger im Finale ermittelt wird. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten pro Partie, was jede Begegnung zu einer intensiven Momentaufnahme macht. Fehler lassen sich kaum korrigieren, starke Phasen müssen sofort genutzt werden.

Gruppe A: Tradition, Gastgeberrolle und Ostduelle

In der Gruppe A treffen fünf Mannschaften aufeinander, die unterschiedliche regionale Hintergründe und Spielstile vereinen. Die Frauen der BSG Stahl Brandenburg vertreten den Gastgeber und messen sich mit Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Viktoria Berlin II und der HSG Warnemünde. Diese Gruppe verbindet große Vereinsnamen und verspricht direkte Duelle auf hohem Intensitätsniveau. Für die Gastgeberinnen bedeutet jedes Spiel zugleich sportliche Aufgabe und Auftritt vor eigenem Publikum.

Gruppe B: Breite Klasse und bekannte Nachwuchsprogramme

Die Gruppe B ist mit dem FSV Babelsberg 74, dem SV Grün-Weiß Brieselang, Hertha BSC II, Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg besetzt. Hier treffen leistungsstarke Nachwuchs- und Frauenprogramme aufeinander, die für Tempo, Athletik und strukturiertes Spiel stehen. Diese Konstellation sorgt für eine hohe Leistungsdichte, in der sich Tabellenplätze erst spät entscheiden dürften.

Der Spielplan als Taktgeber des Abends

Der Turnierstart erfolgt um 16:30 Uhr mit der Partie zwischen der BSG Stahl Brandenburg und Dynamo Dresden. In engem Rhythmus folgen die weiteren Gruppenspiele bis in den späten Abend. Nach Abschluss der Gruppenphase stehen die Halbfinals um 21:18 Uhr und 21:32 Uhr auf dem Programm. Das Spiel um Platz drei ist für 21:46 Uhr angesetzt, ehe um 22 Uhr das Finale den Schlusspunkt setzt.

Überregionale Namen, gemeinsamer Wettbewerb

Mit Mannschaften aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern erhält das Turnier eine klare überregionale Note. Hertha BSC II, Hannover 96, der 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden und Hansa Rostock stehen ebenso für ambitionierten Frauenfußball wie Viktoria Berlin II, der FSV Babelsberg oder Grün-Weiß Brieselang. Diese Mischung sorgt für Vergleichbarkeit über Landesgrenzen hinweg.

Hallenfußball als Standortbestimmung

Der Allianz Girls Cup dient vielen Teams als Standortbestimmung in der Hallensaison. Ohne lange Vorbereitung, mit kurzen Spielzeiten und hoher Intensität zeigt sich schnell, welche Mannschaften Rhythmus, Stabilität und Durchschlagskraft mitbringen. Der Modus belohnt Konstanz und Effizienz gleichermaßen.

Ein Abend im Zeichen des Frauenfußballs

Mit dem 11. Allianz Girls Cup setzt das Hallenmasters 3.0 ein klares Zeichen für den Frauenfußball. Zehn Teams, ein dichter Spielplan und ein traditionsreicher Austragungsort verbinden sich zu einem Turnierabend, der sportliche Qualität und emotionale Atmosphäre vereint. Wenn um 22 Uhr das Finale angepfiffen wird, liegt ein intensiver Hallentag hinter Spielerinnen und Zuschauern – getragen von Tempo, Wettbewerb und der besonderen Nähe des Hallenfußballs.