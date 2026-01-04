Allianz Girls Cup: FSV Babelsberg 74 bezwingt Dynamo Dresden

Der Allianz Girls Cup der BSG Stahl Brandenburg hat am heutigen Sonntag im Stahlpalast von Brandenburg seinen Sieger gefunden. Zehn Mannschaften, zwei Fünfergruppen und ein enger Zeitplan verdichteten den Wettbewerb zu einem intensiven Hallenturnier, in dem zwölf Minuten Spielzeit über Erfolg oder Ausscheiden entschieden. Nach einer ausgeglichenen Gruppenphase, zwei spannenden Halbfinals und klaren Platzierungsspielen setzte sich der FSV Babelsberg 74 im Finale mit 1:0 gegen die SG Dynamo Dresden durch. Der Turniertag verband namhafte Vereine, hohe Intensität und emotionale Wendungen zu einem stimmigen Gesamtbild des Frauen-Hallenfußballs.

Gruppe A: Rostock und Dresden setzen sich durch In der Gruppe A entwickelte sich ein enger Wettbewerb. Der F.C. Hansa Rostock beendete die Gruppenphase mit 9 Punkten und 12:4 Toren auf Rang eins. Siege gegen Viktoria Berlin II (3:1), Dynamo Dresden (3:1) und HSG Warnemünde (5:0) gaben den Ausschlag, trotz einer überraschenden 1:2-Niederlage gegen die Gastgeberinnen der BSG Stahl Brandenburg.

Turniermodus: Wenig Zeit, viel Bedeutung Der Allianz Girls Cup wurde in zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams ausgespielt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Halbfinals, anschließend folgten Spiel um Platz drei und Finale. Die Spielzeit von zwölf Minuten ließ kaum Raum für taktisches Abwarten. Jede Unordnung wurde sofort bestraft, jede starke Phase musste konsequent genutzt werden. Diese Struktur prägte den gesamten Turnierverlauf.

Ebenfalls auf 9 Punkte kam die SG Dynamo Dresden, die mit 6:5 Toren Zweite wurde. Dresden gewann gegen BSG Stahl Brandenburg (2:1), HSG Warnemünde (2:1) und Viktoria Berlin II (1:0), musste sich aber Hansa Rostock geschlagen geben. Viktoria Berlin II folgte mit 6 Punkten und 7:5 Toren auf Rang drei. Die BSG Stahl Brandenburg und die HSG Warnemünde kamen jeweils auf 3 Punkte und schieden aus.

Gruppe B: Hertha BSC II mit starker Vorrunde

In der Gruppe B setzte Hertha BSC II ein deutliches Zeichen. Mit 10 Punkten und 16:3 Toren gewann das Team die Gruppe. Ein 7:0 gegen Hannover 96 und ein 3:0 gegen den SV Grün-Weiß Brieselang unterstrichen die Dominanz, hinzu kamen ein 3:3 gegen den FSV Babelsberg 74 und ein 3:0 gegen den 1. FC Magdeburg.

Der FSV Babelsberg 74 folgte mit 8 Punkten und 9:7 Toren auf Rang zwei. Siege gegen Grün-Weiß Brieselang (2:1) und Hannover 96 (3:2) sowie ein Remis gegen Hertha BSC II reichten für den Halbfinaleinzug. Dahinter landete Grün-Weiß Brieselang mit 6 Punkten, der 1. FC Magdeburg mit 4 Punkten. Hannover 96 blieb punktlos.

Halbfinale eins: Babelsberg stoppt Rostock

Im ersten Halbfinale traf der FSV Babelsberg 74 auf den F.C. Hansa Rostock. Die Partie entwickelte sich zu einem der Wendepunkte des Turniers. Rostock, zuvor Gruppensieger, fand kaum Zugriff auf das Spiel, während Babelsberg die wenigen Räume nutzte. Der 3:0-Erfolg war deutlich und brachte Babelsberg ins Finale.

Halbfinale zwei: Dresden wirft Hertha aus dem Rennen

Das zweite Halbfinale zwischen der SG Dynamo Dresden und Hertha BSC II blieb bis in die Schlussphase offen. Dresden setzte sich mit 3:2 durch und beendete damit die starke Vorrunde der Berlinerinnen. Die Partie spiegelte die Qualität beider Teams wider, entschied wurde sie durch konsequente Nutzung der entscheidenden Momente.

Spiel um Platz drei: Rostock mit klarem Abschluss

Im Spiel um Platz drei traf Hertha BSC II auf den F.C. Hansa Rostock. Rostock fand nach dem Halbfinal-Aus noch einmal die nötige Spannung und gewann 1:0. Damit sicherte sich Hansa Rostock Rang drei und beendete das Turnier mit einem positiven Abschluss.

Finale: Babelsberg behält die Nerven

Das Finale zwischen der SG Dynamo Dresden und dem FSV Babelsberg 74 war geprägt von Vorsicht, Intensität und wenigen klaren Chancen. In einer Partie, in der jeder Fehler entscheidend sein konnte, setzte Babelsberg den entscheidenden Treffer und gewann 1:0. Der FSV Babelsberg 74 krönte sich damit zum Turniersieger des Allianz Girls Cups.

Ein Turnier mit klarer Handschrift

Der Allianz Girls Cup der BSG Stahl Brandenburg bot hochklassigen Frauen-Hallenfußball mit überregionalem Teilnehmerfeld. Die Mischung aus namhaften Vereinen, engem Zeitplan und klarer Struktur sorgte für Spannung bis zum letzten Spiel. Der FSV Babelsberg 74 überzeugte mit Konstanz und Effizienz in den entscheidenden Phasen und verdiente sich den Turniersieg. Dahinter ordneten sich Dynamo Dresden, Hansa Rostock und Hertha BSC II ein. Der Finaltag zeigte eindrucksvoll, wie wenig es im Hallenfußball braucht, um große Entscheidungen herbeizuführen – oft reichen zwölf Minuten.