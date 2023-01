Allianz-Fischer-Cup: Schöfweg biegt packendes Finale um Die Süß-Formation lag gegen die SpVgg Osterhofen bereits mit 0:2 in Rückstand, siegte aber trotzdem noch mit 3:2

In der Plattlinger Dreifachturnhalle spielten die Favoriten klar die erste Geige und somit blieben in der Vorrunde Überraschungen aus. Im ersten Halbfinale standen sich der SV Schöfweg und die Spvgg Plattling gegenüber. In der regulären Spielzeit glückte keinem der beiden Kontrahenten ein Treffer, so dass ein Siebenmeterschießen über den Endspiel-Einzug entscheiden musste. Bei dieser Lotterie hatte der Bezirksligist das bessere Ende für sich. Im zweiten Halbfinale traf der Titelverteidiger SV Deggenau auf den Landesligisten Spvgg Osterhofen. Die spielstarken Schiller-Mannen setzten dem drei Klassen höher angesiedeten Kontrahenten stark zu, unterlagen allerdings knapp mit 2:3. Im Spiel um den dritten Platz behielt der SV Deggenau gegen die Spvgg Plattling die Oberhand - allerdings musste auch in diesem Duell das Siebenmeterschießen über Sieg und Niederlage entscheiden. Ohne in der regulären Spielzeit ein Spiel verloren zu haben, belegte der Ausrichter in der Endabrechnung damit den undankbaren vierten Rang.



Turnierhöhepunkt war das Finale, in der die Waidler eine beeindruckende Moral zeigten und den Herzogstädtern den bereits sicher geglaubten Sieg noch entreißen konnten. Schöfweg nahm nicht nur den Wanderpokal und das Preisgeld für den Turniersieger mit nach Hause, sondern stellte mit Florian Nickl, der das Spielgerät siebenmal in die Maschen setzen konnte, den Torschützenkönig.