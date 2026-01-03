Allianz-Fischer-Cup: Dingolfing siegt erneut - Pankofen furios

Der inzwischen zum 16. Mal ausgetragene Allianz-Fischer-Cup der SpVgg Plattling brachte einen erwarteten Gewinner hervor, der Sieger der Herzen war allerdings zweifelsohne Lokalmatador SV Pankofen. Die Truppe von Chefanweiser Martin Oslislo und Co-Spielertrainer Niels Kraschinski spielte ein hervorragendes Turnier und kegelte im Halbfinale den Stadtrivalen und Ausrichter SpVgg Plattling aus dem Turnier. Das Semifinale war zugleich das Highlight des Wettbewerbs, des ansonsten auf keinem allzu hohen Niveau stehenden Events. Der Underdog zwang den Bezirksligisten ins Siebenmeterschießen, das erst nach dem 24.(!) Schuss vom ominösen Punkt entschieden wurde.

Der FC Dingolfing startete stark, ließ aber zwischendurch ziemlich nach und bekleckerte sich vor allem im letzten Gruppenspiel gegen Kreisklassist Pankofen, das mit 0:1 verloren ging, und im Halbfinale gegen Türk Gücü Deggendorf, das die Landesliga-Truppe nur mit viel Mühe mit 1:0 für sich entscheiden konnte, nicht mit Ruhm. Im Endspiel zeigten die BMW-Städter aber eine reife Vorstellung und hielten Underdog Pankofen ohne Probleme mit 2:0 in Schach. Im vorangegangen Spiel um den dritten Rang behielt Plattling gegen Türk Gücü Deggendorf klar mit 4:1 die Oberhand. Der Turniersieger erhielt eine Prämie von 500 Euro. Als Torschützenkönige gingen Simon Schwetz (SV Pankofen) und Marcel Müller (FC Dingolfing) hervor, die das Spielgerät beide jeweils sechsmal in die Maschen beförderten.





Halbfinale

FC Dingolfing - Türk Gücü Deggendorf 1:0 (Tor: Christoph Laimer)

SV Pankofen - SpVgg Plattling 12:11 (1:1) nach Siebenmeterschießen (Kevin Kuglmeier - Samuel Gwinner)



Spiel um Platz 3

Türk Gücü Deggendorf - SpVgg Plattling 1:4 (Hasan Aytac - Arda Ulkus, Samuel Gwinner, Julian Gwinner, Jan Karabas)



Finale

FC Dingolfing - SV Pankofen 2:0 (Marcel Müller, Rinos Bajraktari)





Die komplette Turnierübersicht: