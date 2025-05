Allgäuderby in Wangen, Olympia Laupheim ist in Mengen zu Gast

Am 16. Spieltag der Aufstiegsrunde der Landesliga, Staffel 4, kommt es zum Duell zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem TSV Riedlingen. Der FC Blaubeuren will beim Schlusslicht FC Srbija Ulm seine Aufstiegsambitionen untermauern, während der FC Wangen im Derby gegen den TSV Heimenkirch in die Spur zurückfinden möchte. In der Abstiegsrunde trifft der SC Türkgücü Ulm auf den SV Mietingen. Spitzenreiter FV Olympia Laupheim ist beim FC Mengen zu Gast.