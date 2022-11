Allgäu-Derby: FC Memmingen erwartet gegen TSV Kottern gute Kulisse

Es war Mitte Juli das offizielle Bayernliga-Eröffnungsspiel und das erste Punktspiel zwischen beiden Mannschaften nach 19 Jahren: Der FC Memmingen feierte mit einem 2:1 Sieg beim TSV Kottern vor 1.800 Zuschauern einen gelungenen Saisonstart. Eine gute Kulisse wird nun auch zum Rückspiel am Samstag um 14 Uhr in der Memminger Arena erwartet, wenn sich beide Mannschaften wieder treffen. Natürlich geht es bei diesem Duell nicht nur um Punkte, sondern auch ums Prestige.

Die Lage: Durch die Heimniederlage gegen Gundelfingen (1:3) haben es die Memminger nicht nur verpasst, beste Eigenwerbung für das Allgäu-Derby zu betreiben, sondern auch den möglichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Der SV Schalding-Heining marschiert derzeit souverän vorneweg. Dahinter streiten sich mit den Memmingern dichtgedrängt der FC Ingolstadt II, der TSV Landsberg und der SV Kirchanschöring um den zweiten Tabellenplatz, über den es in der Relegation auch noch nach oben gehen kann. Der TSV Kottern steht auf Rang neun, hat die letzten vier Spiele unter dem neuen Trainer Frank Wiblishauser nicht verloren und holte dabei zehn von 12 möglichen Zählern. Darunter war ein respektabler 3:1 Heimsieg über das Spitzenteam Ingolstadt II.

Der Gegner: Anfang Oktober gab es in Kottern, etwas überraschend, einen Trainerwechsel. Matthias Günes musste gehen, weil die Verantwortlichen der Meinung waren, „dass nach der Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate, die Mannschaft einen neuen Impuls braucht“, wie es hieß. Der neue Impulsgeber heißt Frank Wiblishauser. Der 45-jährige Ex-Profi aus Memmingen betreute den TSV in der Saison 2017/2018 schon einmal sehr erfolgreich und schnitt damals mit dem vierten Tabellenplatz ab. Bei den Kemptner Vorstädtern finden sich einige Spieler mit Memminger Vergangenheit, allen voran Kapitän Matthias Jocham, Tim Buchmann, Julian Feneberg, Dennis Hoffmann und Marco Schad. Torhüter Antonio Mormone, Marcello Barbera, Filip Dobras, Chistopher Duchardt, Mirhan Kaya und Kim Paschek spielten beim FCM in der Jugend und teilweise in der U21. In Kottern wiederum waren aus Memminger Sicht David Mihajlovic und der zurzeit verletzte Torhüter Martin Gruber schon aktiv.

Die Statistik: Beide Mannschaften haben die Mehrzahl ihrer Punkte bislang auswärts geholt. Entweder gewinnen oder verlieren hieß es bislang beim TSV Kottern, der erst ein Unentschieden verzeichnet. Die meisten Remis der Bayernliga, nämlich fünf, hat der FC Memmingen auf dem Konto.