Allfinanz Cup 2026 der Junioren beim SV Reute

Am 18. und 19. Juli 2026 verwandelt sich das Sportgelände des SV Reute wieder in einen Treffpunkt für den regionalen Jugendfußball. Beim traditionellen Junioren-Sommerturnier Allfinanz Cup 2026 stehen an beiden Turniertagen zahlreiche Begegnungen mit über 70 Jugendteams auf dem Programm.

Von den Bambinis bis zu den B-Junioren messen sich viele regionale Nachwuchsmannschaften. Die jungen Fußballerinnen und Fußballer möchten mit viel Einsatz, Teamgeist und Begeisterung ihr Können zeigen und sorgen sicherlich wieder für viele schöne Fußballmomente. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Spiele und mitreißende Stimmung freuen.