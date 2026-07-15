Allfinanz Cup 2026 der Junioren beim SV Reute

Von den Bambinis bis zu den B-Junioren messen sich viele regionale Nachwuchsmannschaften. Die jungen Fußballerinnen und Fußballer möchten mit viel Einsatz, Teamgeist und Begeisterung ihr Können zeigen und sorgen sicherlich wieder für viele schöne Fußballmomente. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Spiele und mitreißende Stimmung freuen.
Folgende Turniere stehen auf dem Programm:
Samstag, 18.07.2026
ab 09:00 Uhr: Bambini & F-Junioren
ab 11:30 Uhr: E1-Junioren & D1-Junioren
ab 15:00 Uhr: B-Junioren
ab 19:30 Uhr: vereinsinternes Mix-Turnier
Sonntag, 19.07.2026
ab 09:30 Uhr: E2-Junioren & D2-Junioren
ab 13:00 Uhr: C-Junioren
Das Juniorenturnier ist seit Jahren auch ein beliebter Treffpunkt für Familien, Freunde und Fußballbegeisterte aus der gesamten Region. Neben den Turnierspielen ist selbstverständlich für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Ein gutes Angebot an Speisen sowie erfrischenden Getränken lädt zum Verweilen und Genießen ein.
Der SV Reute möchte sich bei Turniersponsor Allfinanz Vermögensberatung Patrik Steinhart bedanken, ohne Sponsoren wäre so eine Veranstaltung nicht möglich.
Hier geht’s zu den Turnierplänen (kurzfristige Änderungen vorbehalten)