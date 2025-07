Allfinanz-Cup 2025 für Junioren – Zwei Tage voller Fußballbegeisterung

Ein Fest für die Jüngsten – Turnierauftakt am Samstagvormittag

Am Wochenende vom 19. bis 20. Juli verwandelte sich das Sportgelände des SV Reute in eine große Bühne für den Jugendfußball: Beim Allfinanz-Cup 2025, einem der größten Jugendturniere der Region, standen über zwei Tage hinweg Mannschaften von den Bambinis bis zu den B-Junioren im Mittelpunkt. Bei bestem Fußballwetter und großartiger Stimmung erlebten Spieler, Trainer, Eltern und Zuschauer packende Spiele und ein sportlich wie menschlich gelungenes Turnier. Der Allfinanz-Cup fand in diesem Jahr im Rahmen des Jubiläumwochenendes 75 Jahre SV Reute statt.

Der Samstag startete mit viel Energie und Freude: Ab dem Vormittag spielten die Bambini- und F-Jugend-Teams ihre Turniere aus. Das Vereinsgelände füllte sich rasch mit mehreren hundert Spielerinnen und Spielern, Eltern, Geschwistern und Fußballfreunden, die gemeinsam eine echte Fußballfeststimmung erzeugten. Die jungen Kicker zeigten vollen Einsatz – jedes Tor wurde frenetisch bejubelt, jedes Spiel mit Fairness und Spaß am Sport geführt. Die positiven Emotionen und die Begeisterung der Kinder standen klar im Vordergrund und sorgten für viele bewegende Momente auf und neben dem Platz.

Am Samstagnachmittag übernahmen die E1- und D1-Jugenden das Feld. In spannenden Spielen und mit viel fußballerischem Können wurde um jeden Ball und jeden Treffer gekämpft. Bei der D1-Jugend setzte sich der VfB Friedrichshafen im Finale gegen die SG Kißlegg durch – und das in einem dramatischen Elfmeterschießen, das für Gänsehautmomente sorgte. Im E1-Turnier gewann der FV Ravensburg gegen eine gemischte Mannschaft aus dem TSB und FV Ravensburg, die gemeinsam angetreten war und ein starkes Turnier spielte.

Am frühen Abend traten dann die B-Jugend-Mannschaften gegeneinander an. Im Vorfeld wurde mit einer möglichen Unterbrechung aufgrund eines angekündigten Gewitters gerechnet, doch das Wetter hielt – zur Erleichterung aller – stand. Das Turnier konnte ohne Unterbrechung bis zum Ende ausgespielt werden. In einem hochklassigen Finale setzte sich die SG Ennetach/Scheer gegen die SGM Bad Wurzach/Arnach durch und durfte sich über den Turniersieg freuen.

Sonntag mit musikalischem Auftakt und starken Gästen