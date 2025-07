Sekunden der Ungewissheit, ob der Ball sich rechtzeitig senkt. Er tut es – und überquert kurz unter der Latte die Torlinie. Obwohl wir in unserer Gruppe nicht groß über einen Torerfolg jubeln, muss ich einfach kurz die Arme hochreißen, denn dieses Tor war wirklich schnieke. Der Muskelkater am nächsten Tag ist auch erträglich, und die Tage bis zum Urlaub werden immer weniger. Dazu kommt eine Motivationsspritze in Form einer Bonuszahlung, die noch dieses Jahr direkt ins Tattoo-Studio meines Vertrauens geschleppt wird. Außerdem ist die neue Hertha-Ama-Z(we)eitung bereits produziert, wird bald bei mir eintreffen, und 10 % der Auflage sind bereits an die Kollegen von „Kein Fußball ist auch keine Lösung“ verkauft.

Also allet schnieke. Was will man mehr?

Fußball natürlich.

Wie gut, dass der Testspielterror voll im Gange ist und mir sogar einen neuen Platz beschert:

Die Ama Zwee testeten beim SV Süden im – nicht großartig überraschend – Berliner Süden.

Um dorthin zu kommen, musste ich zwar die völlig bescheuerte Spurenführung auf dem Tempelhofer Damm über mich ergehen lassen, aber was tut man nicht alles für den Herzensverein?

Obwohl ich – wie fast immer – viel zu spät losgefahren war, erreichte ich den Sportplatz in der Körtingstraße.

Ja, was soll man sagen? Ein normaler Sportplatz mit künstlichem Geläuf. Aber wenigstens bei schönem Sonnenschein. Also schon ganz schnieke.

Und richtig schnieke war auch die Gesellschaft am Platz: Neben dem eigentlich schon zum Inventar der Ama Zwee gehörenden Teilzeitassi und dem Anzeigenhauptmeister war auch Edel-Fan meiner Berichte anwesend, und wir konnten uns so endlich mal persönlich kennenlernen.

Schnieke war das Spiel der Hertha nur teilweise. Absolut positiv zu bemerken ist, dass sie nach einem zwischenzeitlichen 2:0 für die Hausherren das Spiel wieder egalisieren konnten und zum 2:2 kamen.

Dann wurde aber deutlich, dass der SV Süden deutlich eingespielter war als der neue Hertha-Kader. Am Ende siegte der SVS – verdient – mit 4:2.

Es folgen nun noch einige Testspiele, in denen sich die Mannschaft finden kann, und dann sollte die neue Saison schon schnieke werden.

Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kuttenkönig