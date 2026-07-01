Alles zurück auf Null? Neuanfang bei der SG Wald-Michelbach

Die Finanzierung erfolgt zu einem Großteil aus den Veranstaltungen des Vereins. Großer Sponsor? Fehlanzeige! Die Jugendarbeit ist auch aus diesem Grund ein Trumpf der Überwälder. Doch auch sie wurde zuletzt etwas vernachlässigt, die SGW konnte das zweite Jahr in Folge keine A-Jugend stellen. „Aber wir arbeiten daran, wieder alle Jugendmannschaften auf gesunde Beine zu stellen“, sagt der Abteilungsleiter. Die B-Jugend dagegen ist gut aufgestellt und könnte das Gerüst bilden für eine neue Wald-Michelbacher Erfolgs-Elf. Hierfür wünscht sich Loenko noch mehr tragende Schultern – wenngleich er betont, dass sich viele neue Unterstützer schon in den vergangenen Wochen gemeldet hätten.