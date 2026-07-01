Alles zurück auf Null? Neuanfang bei der SG Wald-Michelbach

Wald-Michelbach. Verkehrte Welt in der einstigen Überwälder Fußballhochburg Wald-Michelbach? Zumindest für Nostalgiker und langjährige Kenner der ortsansässigen Vereine. Nach dem endgültigen Ende der Eintracht, die einst als Oberligist das Aushängeschild des gesamten Fußballkreises war, hat sich zum Saisonende mit der SG bekanntlich auch der zweite Club aus der Kerngemeinde aus der Fußball-Gruppenliga zurückgezogen. Der Verein wird künftig nur noch in der A-Liga am Start sein. Auf Augenhöhe mit dem SV Affolterbach. Die neue Nummer eins in Sachen Fußball in der 10.500-Einwohner-Gemeinde ist ab sofort Kreisoberliga-Aufsteiger TSV Aschbach.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo-Online.
„Am Saisonende steht ein umfassender personeller Umbruch an, sowohl bei der Mannschaft als auch im Umfeld. Dieser macht eine nachhaltige Neuausrichtung erforderlich. Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen, aber sie ist notwendig, um langfristig wieder stabile und zukunftsfähige Strukturen aufzubauen“, nannte Abteilungsleiter Dimitri Loenko schon Mitte Mai die wesentlichen Gründe für den Rückzug der SG. Durch den freiwilligen Rückzug will der Verein nun vor allem seiner Jugendarbeit neuen Schwung verpassen. In der Gesamtheit ist der Umbruch kein leichtes Unterfangen, wie Loenko zugibt: „Wir arbeiten durchgängig mit Hochdruck.“
Für ihre neu formierte erste Mannschaft wurde jetzt zumindest ein neuer Spielertrainer gefunden: Robin Heß übernimmt mit Beginn der Sommervorbereitung von Benjamin Sigmund, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Trainerposten nach dem letzten Spiel der Saison 2025/26 abgegeben hatte. Der 34 Jahre alte Heß sei ein Glücksfall für die SGW. „Robin sucht eine spannende Herausforderung“, sagt Loenko. „Er blickt positiv auf die Situation im Verein.“
Heß hat es als Spieler weit gebracht, war jahrelang in der badischen Nachbarschaft höherklassig am Ball – unter anderem bei den damaligen Oberligisten SV Spielberg und SpVgg Neckarelz oder beim Landesligisten FV Brühl. Zuletzt war er als Spielertrainer beim Landesligisten TSV Billigheim tätig.
Nun freut er sich aber auf seine erste Station in Südhessen. Und soll mit seinem Engagement für Rückenwind sorgen bei den zuletzt so gebeutelten Überwäldern. „Wir wollen neue Euphorie entfachen, um Spieler aus der Region wieder nach Wald-Michelbach zu holen. Denn wir sind ein familiärer Verein mit regionalem Bezug“, sagt Loenko. Heißt im Klartext: Im Verein sollen wieder mehr Wald-Michelbacher spielen.
Die Finanzierung erfolgt zu einem Großteil aus den Veranstaltungen des Vereins. Großer Sponsor? Fehlanzeige! Die Jugendarbeit ist auch aus diesem Grund ein Trumpf der Überwälder. Doch auch sie wurde zuletzt etwas vernachlässigt, die SGW konnte das zweite Jahr in Folge keine A-Jugend stellen. „Aber wir arbeiten daran, wieder alle Jugendmannschaften auf gesunde Beine zu stellen“, sagt der Abteilungsleiter. Die B-Jugend dagegen ist gut aufgestellt und könnte das Gerüst bilden für eine neue Wald-Michelbacher Erfolgs-Elf. Hierfür wünscht sich Loenko noch mehr tragende Schultern – wenngleich er betont, dass sich viele neue Unterstützer schon in den vergangenen Wochen gemeldet hätten.
Die Grundstimmung hat sich also schon einmal zum Positiven gedreht. Und das soll auch so bleiben. „Wir müssen persönliche Befindlichkeiten in Zukunft etwas hintanstellen“, sagt Loenko. „Es geht um den Wiederaufbau des Vereins.“