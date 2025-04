Alles wieder offen! Spätes Torwart-Tor entscheidet Spitzenspiel

Einen furiosen Schlussakkord sah das gestrige Top-Spiel der Kreisliga 1. Als alles schon mit einer Punkteteilung zwischen Spitzenreiter BSC Regensburg und dem SV Burgweinting rechnete, traf Burgweintings Torwart Jonas Weiske weit in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg für den Rangdritten – womit das Titelrennen zwei Spieltage vor Schluss wieder richtig an Fahrt aufnimmt. Der BSC (56) rangiert jetzt nur noch hauchzart vor seinem Verfolgern Freier TuS (55) und Burgweinting (54). Im Abstiegskampf holte der TSV Wörth beim satten 5:1-Auswärtserfolg in Ziegetsdorf Big Points und auch der SV Türk Genclik war auswärts erfolgreich.



Der SV Obertraubling setzte sich vor 50 Besuchern knapp bei der SG Walhalla durch. In der elften Minute brachte Tobias Fuchs die Gäste in Front, Ramiz Saleh erhöhte in der 13. Minute und Aaron Berg brachte es durch den Elfmetertreffer in der 16. Minute auf 0:3 für den SVO. In der 22. Minute verkürzte Rasmus Schwartz für die SGW, ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Julian Baumgärtner in der 28. Minute und einer weiteren Bude von Rasmus Schwartz sorgte in der 41. Minute für Ausgleich. Den entscheidenden Treffer versenkte Przemyslaw Kozak in der 75. Minute für die Obertraublinger. Schiedsrichter: Naima Gherbali, Saif Fekih, Maximilian Vollmer







Der SV Donaustauf ging beim Freien TuS Regensburg vor 100 Zuschauern in der ersten Halbzeit klar in Front. Kilian Seidl sorgte mit seinem persönlichen Hattrick (12., 24., 32.) für das 0:3 des SV Donaustaufs. Doch dann kamen auch die Hausherren zum Abschluss, Tobias Bromme verkürzte in der 45. Minute, Maximilian Brey netzte ebenfalls noch in der ersten Hälfte für den TuS ein (45.+1.). Die zweite Hälfte brachte durch zwei Buden in Folge von Thomas Maier dann nicht nur den Ausgleich (53.), sondern auch noch die Führung (60.). Maximilian Brey versenkte in der 64. Minute ebenfalls erneut für die Hausherren, die somit die Maximalausbeute einholen konnten. Schiedsrichter: Martin Birnbeck, Maximilian Schäfer, Rafael Augustin







Der FC Oberhinkofen bescherte seinen 70 Fans einen klaren Heimsieg, zu Gast war der SV Sulzbach/Donau am vergangenen Sonntag. Jakob Blank erzielte in der 16. Minute den Führungstreffer, Florian Wittl (20.) und Felix Fahramand (41.) erhöhten für den FCO und Elias Si Hocine besiegelte mit zwei Buden in Folge (67., 74.) den Dreier daheim. Schiedsrichter: Andre Luderer, Alexander Flierl, Moritz Hirschberger







Mit einem 1:1-Remis gingen der SV Harting und die Gäste des SV Wiesent vor 90 Zuschauern vom Platz. Pro Halbzeit einen Treffer gab es zu sehen. In der ersten Hälfte (42.) brachte Pascal Fehr die Hausherren in Führung, den Ausgleich erzielte Michael Ederer in der 90. Minute. Schiedsrichter: Kenan Kero, Hagen Hemperl, Maximilian Hannes







Ein spannungsgeladenes Spiel durften die 230 Schaulustigen am 24. Spieltag am Brandlberg mitverfolgen. Spitzenreiter BSC Regensburg empfing am Sonntag den Rangdritten SV Burgweinting. Noch in der ersten Halbzeit brachte der gekonnte Abschluss von Paul Nowack den SVB in Führung (42.). Kurz nach Wiederanpfiff netzte Maximilian Ott (49.) zum Ausgleich ein. Durch eine rote Karte für Sebastian Papilion in der 69. Minute kämpften die Gäste in Unterzahl weiter, doch der Kampf lohnte sich. In der Nachspielzeit netzte Torhüter Jonas Weiske, nach überragender Parade während des Spiels, eiskalt in den gegnerischen Kasten ein und sicherte dem SV Burgweinting somit den Dreier (90.+6.). Zu guter Letzt sah SV-Akteur Ali Milak (90.+8.) noch die Ampelkarte, dann pfiff der Schiedsrichter ab. Schiedsrichter: Leopold Kellner, Richard Basa, Simon Beck







Der SV Türk Genclik Regensburg konnte sich am 24. Spieltag ebenfalls den Dreier auswärts sichern. Zu Gast beim FC Mintraching vor 130 Zuschauern brachte Arash Ghafoori die Gäste ein der 16. Minute in Front. Armin Herzog gelang in der 23. Minute der Ausgleich. In der 35. Minute sah Ahmad Al Ahmad vom SV die rote Karte. Arash Ghafoori erhöhte in der 48. Minute und besiegelte in der 79. Minute durch sein persönliches Triple den Dreier. Schiedsrichter: Johannes Knott, Richard Schmalhofer, Mourad Touati







Mit fünf Buden sicherte sich der TSV Wörth/Donau zu Gast bei der SpVgg Ziegetsdorf Regensburg vor 150 Fans die Maximalausbeute. In der 24. Minute ging die SpVgg durch Isaac Amoako noch in Front, doch in der zweiten Hälfte dominierte der TSV die Partie. Merdin Mehmedov erzielte mit dem Elfmetertreffer in der 51. Minute den Ausgleich, dann bekam Dominik Aschenbrenner von den Hausherren die Zehn-Minuten-Auszeit, dies nutzen die Gäste sofort aus, Stefan Glöckl brachte den TSV in der 53. Minute in Front, Martin Gazdek Bauer in der 56. Minute weiter aus, Ludwig Hebauer netzte in der 66. Minute zum 1:4 ein. Den letzten Treffer landete Dominik Fischer in der 75. Minute. Schiedsrichter: Dieter Haller, Christian Büchner, Louis Fries