Alles wie gehabt

– Foto: Uli Mentrup

Wenigstens ein Heimspiel und ein Freilos in der Qualifikation: Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus erwartet im Achtelfinale des NFV-Pokals den Heeslinger SC. Beide Mannschaften treffen in diesem Wettbewerb seit 2021 schon zum vierten Mal aufeinander.

Dabei haben sich die Heeslinger zum Speller „Pokalschreck“ entwickelt. Denn sie gewannen alle drei Partien gegen den SCSV: Sie siegten im Emsland 4:1 und 2:0. Im Heimspiel in der vergangenen Saison setzten sie sich erst nach Elfmeterschießen 6:5 (2:2) durch. Es wird also höchste Zweit für die Speller Revanche.

Die Partien der Qualifikationsrunde und der ersten Runde (Achtelfinale) in den beiden Wettbwerben Oberliga und Bezirkspokalsieger (Amateure) sowie 3. Liga und Regionalliga wurden am Freitagabend in der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Barsinghausen unter der Aufsicht von NFV-Pokalspielleiter Jörg Zellmer ausgelost. Im Wettbewerb der Amateure sind 17 Mannschaften vertreten.