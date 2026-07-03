Alles wie gehabt

Wenigstens ein Heimspiel und ein Freilos in der Qualifikation: Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus erwartet im Achtelfinale des NFV-Pokals den Heeslinger SC. Beide Mannschaften treffen in diesem Wettbewerb seit 2021 schon zum vierten Mal aufeinander.
Dabei haben sich die Heeslinger zum Speller „Pokalschreck“ entwickelt. Denn sie gewannen alle drei Partien gegen den SCSV: Sie siegten im Emsland 4:1 und 2:0. Im Heimspiel in der vergangenen Saison setzten sie sich erst nach Elfmeterschießen 6:5 (2:2) durch. Es wird also höchste Zweit für die Speller Revanche.
Die Partien der Qualifikationsrunde und der ersten Runde (Achtelfinale) in den beiden Wettbwerben Oberliga und Bezirkspokalsieger (Amateure) sowie 3. Liga und Regionalliga wurden am Freitagabend in der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Barsinghausen unter der Aufsicht von NFV-Pokalspielleiter Jörg Zellmer ausgelost. Im Wettbewerb der Amateure sind 17 Mannschaften vertreten.
Die Qualifikationsrunde blieb dem SCSV erspart. Dort findet mit nur eine einzige Partie am letzten Juli-Wochenende (25./26.) statt: Der FC Verden 04 erwartet Regionalligaabsteiger BW Lohne. Die Achtelfinals sind eine Woche später geplant, also als Generalprobe für den Punktspielstart am 8./9. August.
Der SC Spelle-Venhaus träumt schon lange von der Qualifikation für den auch finanziell lukrativen Einzug in den DFB-Pokal-Wettbewerb. Vier Siege im Niedersachsenpokal würden reichen. Das ist dem SCSV bisher noch nicht gelungen. 2023 feierte er den Aufstieg in die Regionalliga, verlor aber das Endspiel um den NFV-Pokal beim TuS Bersenbrück 0:3. 2020 schied er nach dem 5:6 nach Elfmeterschießen gegen den MTV Gifhorn im Halbfinale aus.
Wettbewerb Oberliga und Bezirkspokalsieger
Qualifikation
FC Verden 04 - BW Lohne
Achtelfinale
VfL Stenum - SV Wilhelmshaven
VfV 06 Borussia Hildesheim - BSV Rehden
SC Spelle-Venhaus - Heeslinger SC
SC Hemmingen-Westerfeld - Lüneburger SK Hansa
STK Eilvese - Vorwärts Nordhorn
TuS Bersenbrück - SSV Vorsfelde
TSV Bardowick - Sieger FC Verden 04/BW Lohne
SV Reislingen-Neuhaus - 1. FC Germania Egestorf-Langreder