Alles Wichtige zum Aufstiegskracher zwischen Holzheim und Kosova

Es ist noch gar nicht so lang her, da lag der Aufstieg in die Oberliga Niederrhein für die Landesliga-Fußballer der Holzheimer SG in scheinbar unerreichbarer Ferne. Zu schwankend waren die Leistungen der als Topfavorit in die Saison gestarteten Neusser, während an der Spitze vor allem Jüchen, der FC Kosova Düsseldorf und Remscheid konstant ablieferten. Doch weil die Entwicklung, ausgenommen Tabellenführer Jüchen, seit Anfang April genau umgekehrt ist, steht die HSG seit vergangenem Sonntag auf dem zweiten Tabellenplatz, der sicher für den Aufstieg reicht. Nun bietet sich den Holzheimern am Samstag (16.15 Uhr) auf der heimischen Johann-Dahmen-Sportanlage drei Spieltage vor Saisonende die Chance, im direkten Duell mit dem FC Kosova einen riesigen Schritt in Richtung der ersten Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte zu machen. Wir klären die wichtigsten Fragen vor dem Aufstiegskracher.

Holzheim ist am Sonntag durch den beeindruckenden 10:1-Sieg in Cronenberg am FC Kosova vorbeigezogen und hat nun mit 57 Zählern auf dem Konto zwei Punkte Vorsprung. Mit einem Sieg am Samstag wären es fünf, womit die Düsseldorfer im Aufstiegsrennen wohl vorentscheidend abgehängt wären. Allerdings ist da auch noch der FC Remscheid auf Platz vier, der aktuell vier Punkte zurückliegt. Bei einem sehr wahrscheinlichen Heimsieg am Sonntag gegen das abgeschlagene Schlusslicht Dilkrath würde er den Rückstand konstant halten und könnte bei dann zwei noch ausstehenden Partien zumindest noch hoffen. Deswegen sagt auch HSG-Coach Jesco Neumann: „Wir haben alle schon viel erlebt. Vielleicht ist am Ende Remscheid der lachende Dritte. Deswegen machen wir nichts Besonderes aus diesem Spiel. Egal wie es ausgeht, die Saison geht danach noch weiter.“

Für den FC Kosova hat die Partie in Holzheim den Reiz, dass er trotz der zurückliegenden Gruselwochen mit einem Schlag wieder in die Pole Position kommen könnte. Die Düsseldorfer hätten den Aufstieg dann wieder in den eigenen Händen. Gewinnt Kosova oder endet das direkte Duell unentschieden, könnten beide Teams noch auf 62 Punkte kommen. Dann käme es zu Entscheidungsspielen um den Aufstieg. Würden die Remscheider ihre letzten drei Spiele gewinnen, kämen sie auch auf 62 Zähler und es würde in einer Dreierrunde um den Platz in der Oberliga gespielt.

Wie wirkt sich das Spiel auf Jüchen aus?

Tabellenführer VfL Jüchen/Garzweiler (62 Punkte) wird interessiert nach Holzheim schauen am Samstag. Denn wenn die Gastgeber sich durchsetzen, kann der VfL vom FC Kosova nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze verdrängt werden, selbst wenn er kein Spiel mehr gewinnen sollte. Allerdings könnte Remscheid theoretisch noch gleichziehen und Jüchen in Aufstiegsspiele zwingen. Dann könnte es sogar eine Viererrunde werden (siehe oben). Das Team von Trainer Daniel Klinger wird vermutlich alles daransetzen, am Sonntag mit einem Sieg bei bereits geretteten Mennrathern den Aufstieg vorzeitig klarzumachen.

Wie sehen die Verantwortlichen die Lage vor dem Aufstiegskracher?

Holzheims Trainer Jesco Neumann hält gar nichts davon, sich mit Blick auf die Partie verrückt zu machen: „Wir sind gut damit gefahren, uns Spiel für Spiel konzentriert vorzubereiten, nur auf uns zu schauen und unsere Stärken auf den Platz zu bringen.“ Einen Blick wirft er dann aber doch auf den Gegner, dem er trotz des Durchhängers viel Qualität attestiert: „Für Kosova ist das ein Endspiel, die müssen gewinnen. Wir schauen mal, was von denen kommt.“ Peter Dini, Sportvorstand der Düsseldorfer, will sich trotz der Negativserie nicht ins Bockshorn jagen lassen, er ist guter Dinge und sagt auch mit Blick auf die Hinspielniederlage: „Wir haben auch noch eine Rechnung mit Holzheim offen. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein paar Schrauben verstellen, werden wir Holzheim am Samstag bezwingen können.“

Wie sieht es personell bei den Holzheimern aus?

Schon in Cronenberg konnte die HSG wieder mehr Qualität von der Bank bringen, so sammelten etwa Paul Wolf, Baran Bal, Oguz Ayan und Sinan Kurt einige Minuten und stehen auch gegen Kosova zur Verfügung. Hinzu kommen am Samstag wohl noch Simon Büchte und Amin Azdouffal, die unter der Woche wieder voll ins Training eingestiegen sind. „Das zeigt, dass alle Bock haben, noch zu helfen. Dadurch habe ich wieder mehr Optionen“, sagt Neumann.

Wie voll wird es am Samstag?

Ein attraktives, spannendes Spiel und wohl perfektes Frühlingswetter. Der Ansturm auf die Johann-Damen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße mit ihrer schlechten Parkinfrastruktur dürfte groß werden. Deswegen empfiehlt HSG-Coach Jesco Neumann mit Nachdruck: „Wer ohne Auto anreisen kann, sollte das auf jeden Fall tun.“