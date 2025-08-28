Alles Wichtige vor dem Neusser Oberliga-Derby

Darauf hat der Fußballkreis Grevenbroich/Neuss lange warten müssen. In der Saison 2014/2015 spielten zum bislang letzten Mal zwei Mannschaften aus seinem Zuständigkeitsbereich in der Oberliga Niederrhein. Damals dabei waren Dauerbrenner SC Kapellen und der VdS Nievenheim, der sich aber nach nur einem Jahr wieder verabschieden musste und sich somit als Strohfeuer erwies. Seitdem gab es kein Kreisderby mehr in der 5. Liga, seit dem Abstieg des SCK im Jahr 2017 nicht mal mehr einen heimischen Vertreter.

Durch den Doppel-Aufstieg des VfL Jüchen/Garzweiler und der Holzheimer SG im Sommer hat sich der Kreis 5 ganz stark auf diesem Niveau zurückgemeldet. Und vielleicht hatten die Spielplangestalter ein Einsehen mit den heimischen Fußballfans: Durch das Ansetzen der Partie für den dritten Spieltag lässt das nächste Oberliga-Kreisderby nicht noch länger auf sich warten. Wegen des Neusser Schützenfestes wird das Match vorgezogen schon am Donnerstag (20 Uhr) auf der Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße angepfiffen.

Die Vorgeschichte Seit der Rückkehr der Jüchener in die Landesliga im Jahr 2023 kam es in den beiden vergangenen Spielzeiten zu vier direkten Duellen mit Holzheim. Keines davon konnte der VfL gewinnen. Zweimal setzte sich die HSG durch, zweimal gab es ein Unentschieden. Besonders bitter war die Jüchener 1:2-Niederlage in der Schlussphase der vergangenen Saison, als in Holzheim alles nach einem Unentschieden aussah, dann aber VfL-Keeper Felix Gerdts in der Nachspielzeit einen harmlosen Schuss von Abdelkarim Afkir durch die Hosenträger rutschen ließ.

Für die Gastgeber ein wichtiger Teil der Aufholjagd, der sie am Ende als Vizemeister doch noch in die Oberliga brachte. Die zunächst geschockten Jüchener ließen sich letztlich nicht von ihrem Weg abbringen und feierten einige Wochen später nach dem Sieg in Mennrath den Meistertitel und damit den Aufstieg. Dennoch meint VfL-Coach Daniel Klinger: „Zuletzt haben wir nicht gut ausgesehen gegen Holzheim. Deswegen haben wir da noch eine Rechnung offen.“

Die Ausgangslage Nachdem beide Kreisteams mit einem 0:0 in die Saison gestartet und zufrieden damit waren, ist die Gemütslage nach dem zweiten Spieltag sehr unterschiedlich. Während sich die Holzheimer beim TSV Meerbusch überaus schwer damit taten, Chancen zu kreieren und am Ende wegen eines nicht gut verteidigen Standards mit 0:1 verloren, spielten die Jüchener bei ihrer Oberliga-Heimpremiere groß auf, schlugen den VfB Homberg 3:1 und blieben nach einer Landesliga-Saison ohne Niederlage an der Stadionstraße daheim weiter ungeschlagen.

Die Formkurve spricht also für die Jüchener, wobei VfL-Coach Daniel Klinger daraus auch eine Verpflichtung für seine Mannschaft ableitet. „Die Leistung gegen Homberg ist nun unsere Messlatte. Da haben wir gesehen, was wir zu leisten imstande sind“, erklärt Klinger, fügt aber direkt hinzu: „Klar ist allerdings auch, dass es gegen Holzheim ein anderes Spiel wird.“

Die Trainereinschätzungen Daniel Klinger vermutet also, dass es ein anderes Spiel wird als gegen Homberg. Klar, dass sich beide Gegner gegenseitig haben beobachten lassen. Aus den Jüchener Erkenntnissen schließt Klinger, dass auf seine Mannschaft am Donnerstag mehr Ballbesitz zukommen dürfte als gegen Homberg. Er rechnet damit, dass die HSG trotz Heimrecht zunächst tiefer stehen wird. Wobei er grundsätzlich große Stücke auf den Holzheimer Kader hält, auch wenn es im Sommer einen größeren Umbruch gab. „Ein Großteil der Spieler, die gegen Meerbusch dabei waren, haben schon vorige Saison für die HSG gespielt. Sie haben aber noch gute Qualität dazubekommen“, sagt Klinger, der mit einem intensiven Spiel rechnet, bei dem die jüngsten Ergebnisse beider Teams keine Rolle spielen. „Das ist ein Derby, da stehen die Chancen immer 50:50. Da wird viel über die Einstellung gehen. Und wenn wir es so anpacken wie gegen Homberg, haben wir gute Chancen zu gewinnen.“

Wenig verwunderlich, dass Kollege Jesco Neumann genau das verhindern möchte. Seine Erkenntnis aus den ersten beiden Spieltagen ist, dass die Liga sehr ausgeglichen daherkommt. Es komme darauf an, sehr konzentriert zu verteidigen und angesichts der sich weniger ergebenden Chancen die eigenen Angriffe besser auszuspielen und dann abgebrühter vor dem gegnerischen Tor zu agieren. „Aber bei uns verfällt niemand in Panik“, versichert Neumann, der davon ausgeht, am Donnerstag auf selbstbewusste Jüchener zu treffen. „Die Eckpfeiler sind geblieben, dazu wurde die Mannschaft gut verstärkt. Der Teamspirit stimmt traditionell bei den Jüchenern, deswegen überrascht mich ihr guter Saisonstart überhaupt nicht“, meint der HSG-Coach, der überzeugt ist: „Wir dürfen uns nicht auf einen offenen Schlagabtausch einlassen. Wir brauchen Kontrolle, müssen aber aktiver sein als gegen Meerbusch.“

Die Personallage Zu den Langzeitausfällen der Holzheimer hat sich kurz vor Saisonbeginn bekanntlich auch der vom SC Kapellen gekommene Robert Wilschrey hinzugesellt. Er wurde nun operiert und wird wohl die gesamte Hinrunde nicht zur Verfügung stehen. Die HSG kann auf den Kader bauen, der am vergangenen Freitag in Meerbusch zur Verfügung stand. Hinzu kommt Oscar Callan, der zuletzt beruflich verhindert war. Eine Option könnte auch Anas El-Rifai sein, der nach einer Verletzung nun wieder zwei Wochen beschwerdefrei mittrainieren konnte.

Große Verletzungssorgen plagen den VfL Jüchen/Garzweiler aktuell nicht. Sogar Tim Kosmala, der sich am ersten Spieltag in Essen eine Stauchung der Halswirbelsäule zugezogen hatte, wollte am Dienstag wieder ins Training einsteigen und steht am Donnerstag eventuell wieder zur Verfügung. Zudem hat der VfL noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Als Backup für die Innenverteidigung nahm er Giovanni Multari (26) unter Vertrag, der zuletzt für den Siegburger SV in der Mittelrheinliga gekickt hatte.

Das Drumherum „Wir freuen uns auf ein Derby mit möglichst vielen Zuschauern“, meint Holzheims Sportdirektor Simon Büttgenbach. Doch mit vielen Zuschauern ist das so eine Sache bei der HSG, denn die Parkmöglichkeiten rund um die Johann-Dahmen-Sportanlage sind begrenzt. HSG-Urgestein Willi Kollenbroich empfiehlt, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Zudem verweist er auf die Parkmöglichkeiten auf dem Holzheimer Kirmesplatz (Adresse: Maximilianstraße 6).