"Alles, was danach passierte, war ein Stückweit ein kleiner Traum"

– Foto: Michel Grabowski/Verein

Der SV Grün-Weiß Brieselang führt die Landesklasse West an – und überzeugt mit 42:11 Toren. Trainer Christian Nuß spricht im FuPa-Teamcheck über einen „sehr schlechten Start“, eine beeindruckende Serie und warum die Rückrunde „uns alles abverlangen wird“.

Schlechter Start – dann kam die Wende ab Spieltag fünf Der Blick auf die Tabelle zeigt den SV Grün-Weiß Brieselang als Spitzenreiter, doch Trainer Christian Nuß macht direkt deutlich, dass diese Hinrunde keineswegs geradlinig verlief. „Nach sehr schlechtem Start, den wir uns natürlich anders vorgestellt haben, mussten wir einige Sachen anpassen und haben das dann zum Glück geschafft“, sagt Nuß. Der Hintergrund: „Da die Mannschaft sich im Sommer stark verändert hat, war uns aber auch klar, das das dauern kann, bis alles funktioniert.“

Der Wendepunkt kam aus Sicht des Trainers früh, aber entscheidend: „Ab Spieltag 5 hat das dann immer besser gepasst.“ Selbst die Niederlage gegen Empor Schenkenberg war für Nuß kein Rückschlag ohne Erkenntnis: „Trotz der Niederlage gegen Schenkenberg war ich aber auch dort schon zufrieden, wie die Abläufe teilweise griffen.“

Und dann begann etwas, das selbst im eigenen Lager kaum jemand in dieser Form erwartet hatte. „Alles was danach passierte, war natürlich auch ein Stückweit ein kleiner Traum beziehungsweise Wunsch“, beschreibt Nuß die anschließende Serie – mit Zahlen, die in dieser Liga selten vorkommen: „10 Siege und 1 Remis, 7 mal zu 0, das sind Werte die wirklich sehr selten sind.“

42:11 Tore – „Konstanz“ als Grundprinzip

Mit 42 erzielten Treffern und nur 11 Gegentoren stellt Brieselang sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Landesklasse West. Für Nuß liegt die Ursache in einem Wort: „Konstanz.“ Und zwar in allen Bereichen. „Die Trainingsbeteiligung ist immer hoch, die Trainingsqualität auch“, erklärt er. Besonders hebt er hervor, wie sehr die Mannschaft das Trainerteam unterstützt: „Die Jungs arbeiten einfach immer sehr gut mit und lassen uns junge Trainer Platz zum Entwickeln und Ausprobieren.“

Die Atmosphäre scheint zu stimmen – und sie trägt die Mannschaft. „Und haben auch richtig Bock aufs Training“, betont Nuß. Ein weiterer Faktor sei für ihn fast schon ein Luxus: „An Spieltagen immer einen vollen Kader zu haben, ist einfach großartig.“ Dadurch sei es möglich gewesen, „fast immer mit der bestmöglichen Aufstellung“ zu spielen.

Die defensive Basis bleibt dabei das Fundament des Erfolgs: „Die Stabilität gab uns einfach unsere Defensivarbeit, dass haben die Jungs super umgesetzt.“

Der Sieg in Pankow als Grundstein für den Höhenflug

Welche Spiele waren entscheidend? Nuß nennt eine Partie als Initialzündung. „Aus meiner Sicht war der Grundstein für den Verlauf der Sieg in Pankow“, sagt er. Dort habe die Mannschaft verstanden, worauf es wirklich ankommt: „Da die Jungs dort endlich gemerkt haben, nur so funktioniert es und haben dann stets an Selbstvertrauen gewonnen.“

Mit wachsendem Selbstvertrauen veränderte sich auch die Widerstandskraft des Teams. „Dann gewinnst du im Nachhinein auch Spiele, die man wahrscheinlich anders nicht gewonnen hätte“, erklärt Nuß. Besonders hängen geblieben ist ihm dabei ein Spiel, das eigentlich nicht zur Erfolgsgeschichte passen wollte: „Da bleibt mir definitiv das Spiel in Pritzwalk im Kopf, da haben wir definitiv das schwächste Spiel in der Siegesphase gemacht.“

Prestige und Titel: Bürgermeister-Pokal als besonderer Abschluss

Neben der Liga war auch der Pokal ein emotionaler Höhepunkt. Nuß spricht vom „Prestigeduell im Bürgermeister-Pokal in Falkensee“. Dort habe Brieselang „den Titel holen können“ – und das sei „schon ein besonderer Jahresabschluss“ gewesen.

„Luft nach oben hat man immer“ – Entwicklung bleibt ein Prozess

Trotz Tabellenführung bleibt Nuß realistisch. „Luft nach oben hat man immer, aber das ist auch normal“, sagt er. Besonders in der Entwicklung von „System, Mechanismen usw.“ gebe es Potenzial. Sein Blick ist dabei klar prozessorientiert: Diese Dinge würden „immer besser werden, um so länger man miteinander zusammen spielt als Mannschaft.“

Favoritenrolle? Für Nuß „nebensächlich“

Brieselang ist Tabellenführer – doch Nuß macht deutlich, dass er sich von Etiketten nicht leiten lässt. „Ach das Thema Favoritenrolle ist für mich persönlich nebensächlich“, sagt er. Sein Fokus liegt darauf, die Mannschaft wach zu halten: „Mein Ziel ist es, den Jungs weiterhin klar zu machen, dass alles ohne harte Arbeit schlichtweg nicht funktioniert.“

Er erinnert daran, dass auch in den Vorjahren nichts selbstverständlich war: „Uns wurde in den Jahren zuvor auch nie was geschenkt.“ Und die Liga sei ohnehin extrem unberechenbar: „Die Landesklasse ist halt einfach so ausgeglichen, da kann es jede Woche Überraschungen geben.“ Gerade die Hinrunde habe das bewiesen: „Was die ersten und letzten Wochen der Hinrunde klar gezeigt haben.“

Auf jeden Fall wolle man als Spitzenreiter den Platz verteidigen. „Natürlich will man, wenn man oben steht, den Platz so lange wie möglich verteidigen“, sagt Nuß. Gleichzeitig warnt er vor falscher Sicherheit: „Man muss sich auch bewusst sein, wie schnell sich das ändern kann.“

Hinzu komme eine besondere Saisonlage: „Die Saison ist so speziell - alleine durch die Punktabzüge - da weiß man heute nicht, was morgen passiert.“

Wintervorbereitung: früh gestartet, zwei Spiele schon ausgefallen

In der Vorbereitung zeigt sich Brieselang laut Trainer gut organisiert – auch, weil man rechtzeitig begonnen hat. „Die ersten 2 Wochen waren schon für die Jahreszeit optimal für uns“, sagt Nuß. Rückblickend sei er deshalb „super happy, dass wir uns für einen zeitigen Start sowie für zeitnahe Testspiele gesorgt haben.“ Denn das Wetter habe bereits zugeschlagen: „Da sind leider schon 2 Spiele ausgefallen.“

Insgesamt zieht Nuß dennoch ein positives Zwischenfazit: „Mit allen Inhalten sowie Leistungszuständen sind wir für die Möglichkeiten, die man bei diesem Wetter hat, sehr zufrieden.“

Testspiele: Siege, Absagen – und weitere Termine in Planung

In den bisherigen Testspielen konnte Brieselang bereits Ergebnisse einfahren. Am 17. Januar gewann Grün-Weiß gegen Delay Sports II mit 3:2. Am 24. Januar folgte ein 4:0-Erfolg gegen Ziesar. Gleichzeitig fielen mehrere geplante Partien aus. „Ausgefallen sind die Spiele gegen Neustadt, Fortuna Glienicke und Werderaner FC“, berichtet Nuß.

Weitere Tests sind möglich und teilweise bereits terminiert: Am 14. Februar soll es um 13 Uhr in Brieselang gegen Admira 2016 gehen. Für den 17. Februar ist ein Spiel gegen Angermünde geplant, Anstoß ebenfalls in Brieselang um 19 Uhr. „Weitere Testspiele sind noch in der Planung“, so Nuß.

Die Inhalte dieser Spiele sind für ihn klar: „Natürlich verschiedene Möglichkeiten von Taktiken, Systemen, Rhythmen, Kondition und Selbstvertrauen.“ Denn er erwartet eine Rückrunde, die „uns alles abverlangen wird“.

Rückrunden-Ziel: „Wir schauen definitiv von Spiel zu Spiel“

Aufstiegsdruck? Titelträume? Nuß bleibt bewusst auf dem Boden. „Wir schauen definitiv von Spiel zu Spiel, alles andere macht auch keinen Sinn“, sagt er. Die Herausforderungen seien jede Woche neu: „Jeder Gegner ist einfach anders, egal ob du zu Hause spielst oder auswärts, da hast du immer jede Menge Herausforderungen.“

Besonders dankbar ist der Trainer für die Personalsituation der Hinrunde. „In der Hinrunde hatten wir auch ehrlich gesagt, bis auf Aman Salh keinen einzigen verletzungsbedingten längeren Ausfall und das ist wirklich Gold wert gewesen.“ Umso härter traf der Ausfall: „Der Ausfall von Aman war schon hart für uns, schließlich war das letzte Saison unser beste Torschütze.“

Kader: Korneshov weg – drei Neue kommen, auch wegen Keeper-Lücke

Zur Winterpause gab es dann doch Bewegung im Kader. „Um ehrlich zu sein, hatten wir keine große Veränderung geplant“, sagt Nuß. Doch: „Da uns aber Vladislav Korneshov verlassen hat, waren wir offen für sinnvolle Alternativen.“

Die Suche führte schnell zu Entscheidungen. „Dann haben sich gleich mehrere Optionen ergeben“, erklärt Nuß, „und so haben wir relativ schnell entschieden“ drei Spieler zu verpflichten: Nico Moretti, Justin Hofmeister und Mohammed Younes.

Nuß betont dabei die Perspektive: „Es sind 3 Spieler dazu zu holen, die uns nochmal weiterhelfen können und das auf lange Sicht.“ Es handle sich erneut um „sehr Junge Spieler, die enormes Potenzial haben.“

Eine Verpflichtung war zudem strategisch besonders wichtig: „Mit Justin haben wir auch Lücke schließen können, was uns im Sommer nicht gelungen ist, nämlich mit 3 Keeper in die Saison zu gehen.“

Tabellenführung verteidigen: schweres Auftaktprogramm als Gradmesser

Die Ausgangslage ist klar: Brieselang steht oben und hat es „stand jetzt selbst in der Hand“, wie Nuß betont. „Und das ist definitiv Anreiz genug.“ Doch er mahnt zugleich: „Jedoch darf man nicht vergessen, was für enorm schweres Auftaktprogramm wir haben.“

Denn die Rückrunde beginnt mit einer Serie, die direkt zur Standortbestimmung wird: „Wir starten mit 3 Auswärtsspielen, dann kommen Schenkenberg und Pankow zu uns, dann geht's zu Babelsberg 74.“ Für Nuß steht fest: „Ich denke, nach den 6 Spielen gibt's eine klare Tendenz, wo die Reise hingehen kann.“

Und trotzdem bleibt sein Blick typisch bodenständig: „Ich bin kein Typ, der im konjunktiv lebt.“

Tabellenstand: Brieselang vorne – aber Verfolger lauern

Nach 15 Spielen führt der SV Grün-Weiß Brieselang die Landesklasse West mit 31 Punkten an. Die Mannschaft weist ein Torverhältnis von 42:11 auf. Dahinter folgen der FSV Babelsberg 74 (31 Punkte) und der Pankower SV Rot-Weiß (30 Punkte) – der Druck bleibt also hoch, die Liga eng und jede Woche ein neuer Prüfstein.