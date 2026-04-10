Der VfB St.Leon und Benjamin Schneider sind ohne einander nicht denkbar. Deshalb bleibt der Mister St.Leon seinem Nachfolger Yusuf Sarica auch beratend zur Seite stehen. Ein Umbruch steht dennoch an beim Landesligisten, vorher soll aber noch Platz sechs zum Saisonende her. Am Sonntag gegen den TSV Amicitia Viernheim (Anpfiff, 15 Uhr) ist ein Dreier deshalb Pflicht.
Bei 24 zu vergebenden Punkten und deren zehn Vorsprung wird sich kein Verantwortlicher eines Fußballvereins auf den erreichten Klassenerhalt festlegen. "Es war in der Tat ein wichtiger Sieg in Mannheim, der ein bisschen auch den positiven Trend bei uns widergespielt hat, aber der Klassenerhalt war das tatsächlich nicht", sagt Yusuf Sarica. Der Teammanager des VfB St.Leon nimmt vielmehr die "obligatorischen 40 Punkte", ins Visier und verrät weiter, "für den Endspurt haben wir uns den sechsten Platz zum Ziel gesetzt."
Ein Sieg am Sonntag gegen Viernheim wäre aber mehr als eine Vorentscheidung, oder?
"Das auch nicht", lässt sich der 33-Jährige nicht aus der Reserve locken und begründet, "die unteren Mannschaften haben jetzt ja auch angefangen zu punkten."
Seit rund einem Jahrzehnt, wenn nicht sogar schon länger, ist der VfB St.Leon ein klassischer Spätstarter. Durchschnittlichen bis enttäuschenden Vorrunden folgen gute bis herausragende Rückserien. "Nach dem Abstieg gab es obendrein einen gewissen Umbruch und es benötigt Zeit, Talente zu entwickeln", weiß Sarica und hält angesichts von acht Punkten aus den vier zurückliegenden Partien fest: "Wir dürfen von einem Aufwärtstrend sprechen."
"Alles, was Benny über Jahre geprägt hat, darf ich übernehmen", erläutert Sarica. Gleichzeitig ist er froh, weiterhin auf die Expertise des Mister St.Leon zurückgreifen zu dürfen und sagt: "Er wird weiterhin beratend zur Seite stehen, aber eben im Hintergrund und nicht mehr in der vordersten Reihe." Bezüglich der Planungen zur neuen Runde ist Sarica beinahe komplett fertig und verrät: "Bis auf ein, zwei Positionen sind wir durch."
Zu den Abgängen gehören Torhüter Florian Becker, Patrick Lehr, Carl Leon Pohl, Niklas Rausch (Auslandsjahr), Philipp Amann sowie Jonas Rehn. Neu dazu kommen unter anderem Lukas Neidig aus Lobbach, Sami Benbiga aus Weinheim, Marcel Wolf von der SG Heidelberg-Kirchheim II, Muharrem Iseni aus Horrenberg und Maximilian Blatt aus Mühlhausen. Ganz viel Erfahrung bringt Tabe Nyenty mit. Der ehemalige St.Leoner und Walldorfer Regionalliga-Spieler wird beim VfB Spieler und Athletiktrainer zugleich sein.