"Alles, was Benny über Jahre geprägt hat, darf ich übernehmen" Landesliga Rhein-Neckar +++ Yusuf Sarica übernimmt zur neuen Saison beim VfB St.Leon als Sportlicher Leiter von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Yusuf Sarica ist guter Dinge für die kommende Saison. – Foto: Foto Pfeifer

Der VfB St.Leon und Benjamin Schneider sind ohne einander nicht denkbar. Deshalb bleibt der Mister St.Leon seinem Nachfolger Yusuf Sarica auch beratend zur Seite stehen. Ein Umbruch steht dennoch an beim Landesligisten, vorher soll aber noch Platz sechs zum Saisonende her. Am Sonntag gegen den TSV Amicitia Viernheim (Anpfiff, 15 Uhr) ist ein Dreier deshalb Pflicht.

Ist der Klassenerhalt nach dem 2:1-Coup beim VfR schon sicher? Bei 24 zu vergebenden Punkten und deren zehn Vorsprung wird sich kein Verantwortlicher eines Fußballvereins auf den erreichten Klassenerhalt festlegen. "Es war in der Tat ein wichtiger Sieg in Mannheim, der ein bisschen auch den positiven Trend bei uns widergespielt hat, aber der Klassenerhalt war das tatsächlich nicht", sagt Yusuf Sarica. Der Teammanager des VfB St.Leon nimmt vielmehr die "obligatorischen 40 Punkte", ins Visier und verrät weiter, "für den Endspurt haben wir uns den sechsten Platz zum Ziel gesetzt." Ein Sieg am Sonntag gegen Viernheim wäre aber mehr als eine Vorentscheidung, oder?

"Das auch nicht", lässt sich der 33-Jährige nicht aus der Reserve locken und begründet, "die unteren Mannschaften haben jetzt ja auch angefangen zu punkten." Wie sehr sind Sie mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden? Seit rund einem Jahrzehnt, wenn nicht sogar schon länger, ist der VfB St.Leon ein klassischer Spätstarter. Durchschnittlichen bis enttäuschenden Vorrunden folgen gute bis herausragende Rückserien. "Nach dem Abstieg gab es obendrein einen gewissen Umbruch und es benötigt Zeit, Talente zu entwickeln", weiß Sarica und hält angesichts von acht Punkten aus den vier zurückliegenden Partien fest: "Wir dürfen von einem Aufwärtstrend sprechen."