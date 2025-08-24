Alles schien sich gegen SV Wiesbaden verschworen zu haben

FC Ederbergland – SV Wiesbaden 2:0 (1:0). – Es schien sich nach frühem Kopfball-Gegentor im Anschluss an eine Ecke alles gegen die Gäste verschworen zu haben. Als Jason Ptak im eigenen Strafraum aus Sicht von SVW-Sportchef Yilidirim Sari ausholte und den Ball spielte, ertönte ein Strafstoßpfiff. Vom Punkt parierte Keeper Noah Kara (30.), fortan fanden seine Vorderleute auf holprigem Rasen in Allendorf besser ins Spiel.

Für Yildirim Sari ein "1000-prozentiger Elfmeter"

Und wähnten in der Szene mit Ptak im Gastgeber-Sechzehner einen glasklaren Strafstoß. „Jason nimmt den Ball mit der Brust runter, der Torwart hatte sich verschätzt und fliegt genau unserem Spieler vor die Füße. Ich stand zehn Meter entfernt, ein 1000-prozentiger Elfmeter“, sah Sari den Schlüssel-Moment in Verbindung mit einer „sehr unglücklichen Schiedsrichter-Leistung“. Der Lattentreffer von Julian Bill und die Gelb-Rote Karte gegen Ruven Bertel (damit für ein Punktspiel gesperrt) nach dem zweiten, in dieser Situation berechtigten Elfmeterpfiff für den FCE wurden zur weiteren Hypothek für die Wiesbadener, die zu allem Übel noch Liam Kornmesser mit Verdacht auf Kreuzbandriss verloren. „Wir bedanken uns herzlich bei den FCE-Verantwortlichen für die Unterstützung für Liam nach dem Spiel“, führt Yildirim Sari an. Letztlich trat der Sommer-Zugang mit dem Team die Heimreise an. Davon abgesehen denkt der SVW darüber nach, gegen die verhängte Sechs-Spiele-Sperre gegen Dillon Fosuhene Einspruch einzulegen. Trotz aller Nackenschläge genieße die junge Mannschaft volles Vertrauen, sagt Sari mit Blick auf das Heimspiel gegen Limburg 07 (So., 31. Aug., 15 Uhr).



SV Wiesbaden: N. Kara; Toyosawa, Harney, Rodwald, Bertel, Maurer, Benikhlef, Ptak, Faro, Nakos, Khamal (Kornmesser, Bill, Preuße, Romero Centeno, Brunner).

Tore: 1:0 Mitze (9.), 2:0 Wolff (90.+5/Foulelfmeter). – Zuschauer: 100. – Gelb-Rot: Bertel. (SVW/90.+4).