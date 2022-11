Die Sinsheimer (schwarz) gastieren am Sonntag in Dühren. – Foto: Siegfried Lörz

Alles schaut nach Dühren Kreisklasse B1 Sinsheim +++ Das Gipfeltreffen ist das Duell des Wochenendes

Was letztes Jahr der SV Adelshofen und der FC Weiler in der Kreisklasse A waren, sind 2022/23 der TSV Dühren und der SV Sinsheim in der Kreisklasse B1. Die beiden A-Ligisten überwinterten ohne eine Niederlage und wenn Dühren mit Sinsheim am Sonntag die Punkte teilt, stehen die Chancen sehr gut, dass auch diese beiden Klubs den Jahreswechsel als Ungeschlagene feiern dürfen.

"Die Vorfreude ist extrem groß", sagt Adem Ayvatas. Der Trainer des SV Sinsheim ist verständlicherweise sehr motiviert. "Wir wollen unsere starke Vorrunde veredeln und sind sehr froh darüber ein Heimspiel zu haben", sagt Marvin Ziegler, der Trainer des TSV Dühren. Zwei Pünktchen trennen den Spitzenreiter Dühren, der mit zwei Remis eines weniger hat als die Kreisstädter. Beide Klubs spielen beinahe eine deckungsgleiche Runde, auch in Sachen Torverhältnis stehen sie ganz eng beieinander. Ein klein wenig besser ist hierbei der SV, er hat plus 59, der TSV plus 58. Das sind alles Kleinigkeiten und genau solche entscheiden in der Regel Spitzenspiele. Auf Dührener Seite ist die Erfahrung damit nicht die beste, aber die Hoffnung auf den Lerneffekt groß. Vergangene Runde verlor der am Ende Drittplatzierte alle vier Vergleiche mit Meister Hilsbach und Vize Reichartshausen. "Das Thema ist auf jeden Fall noch präsent, wir wissen was es besser zu machen gilt", so Ziegler. Zweimal noch wird der 30-Jährige am Spielfeldrand stehen, zur Wintervorbereitung will er wieder ins Training einsteigen. Der Kreuzbandriss ist verheilt, wie er berichtet: "Bevor die Vorbereitung startet, baue ich noch die nötige Muskulatur auf und dann hoffe ich unbeschwert einsteigen zu können." Mit seiner Erfahrung ist dem Topfavoriten ein weiterer Schritt nach vorne zuzutrauen. Auf Sinsheimer Seite ist der Druck vor dem Gipfeltreffen ein kleines bisschen geringer. "Auch wir haben vor Saisonbeginn die Dührener als Favorit auserkoren und daran hat sich verständlicherweise nichts geändert", erläutert Ayvatas. Der 32-Jährige weiß, wie er dem Kontrahenten geschickt die Favoritenrolle zuschieben kann und so seinem eigenen Team etwas Druck nimmt.