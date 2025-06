Alles rund um die Auslosung im WFV-Pokal

Die Jagd auf den wfv-Pokal und das Ticket für den DFB-Pokalwettbewerb beginnt! Am Mittwoch, 2. Juli 2025, fällt der Startschuss zur neuen Pokalsaison im württembergischen Amateurfußball. In der wfv-Geschäftsstelle in Stuttgart werden ab 15.00 Uhr die Begegnungen der 1. Runde im DB Regio-wfv-Pokal 2025/26 ausgelost – live übertragen auf dem wfv-YouTube-Kanal.

Mit 109 Mannschaften geht der traditionsreiche Wettbewerb in seine 74. Auflage – darunter alle württembergischen Teams von der Landesliga bis zur 3. Liga sowie die zwölf Bezirkspokal-Sieger. Die Spiele der 1. Runde sind für das Wochenende 26./27. Juli angesetzt, die 2. Runde folgt am 2./3. August, ehe bereits am 9./10. August die 3. Runde ausgespielt wird.

Vier Gruppen, 45 Partien, 19 Freilose

Die erste Runde wird in vier regionalen Gruppen ausgelost. In insgesamt 45 Spielen kämpfen die Teams um den Einzug in die nächste Runde, 19 Teams erhalten ein Freilos. Für die händische Auslosung sorgen Verband-Spielleiter Matthias Harzer und Niklas Heß vom Pokalpartner DB Regio Baden-Württemberg.

Harzer betont die Bedeutung des Wettbewerbs: „Wir wissen, was die Teilnahme am wfv-Pokal unseren Mannschaften bedeutet. Insbesondere für die Bezirkspokalsieger besteht die Chance auf ein einmaliges Erlebnis gegen eines unserer württembergischen Top-Teams.“

Im Anschluss an die Ziehung der 1. Runde werden auch Spielpaarungen der 2. und 3. Runde ausgelost – allerdings nicht mehr per Hand, sondern per Zufallsgenerator im DFBnet.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe 1 (29 Teams): Regionalligist SGV Freiberg Fußball, Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach, je vier Oberliga- und Verbandsliga-Teams, 16 Landesligisten sowie drei Bezirkspokalsieger.

Gruppe 2 (30 Teams): Mit den Stuttgarter Kickers als Favorit, vier Oberligisten, sechs Verbandsligisten, 16 Landesligisten und drei Bezirkspokalsiegern.

Gruppe 3 (26 Teams): Regionalligist TSG Balingen Fußball, Oberligist SSV Reutlingen Fußball, vier Verbandsligisten, 17 Landesligisten sowie drei Bezirkspokalsieger.

Gruppe 4 (24 Teams): Mit dem Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball, Oberligist FV Ravensburg, drei Verbandsliga- und 17-Landesliga-Mannschaften sowie zwei Bezirkspokalsiegern.

Großes Ziel: Der Einzug in den DFB-Pokal

Für alle beteiligten Teams ist das Finale um den DB Regio-wfv-Pokal im GAZi-Stadion auf der Waldau am 23. Mai 2026 ein großer Traum – der Sieger des Live-ARD-Finalspiels qualifiziert sich für den DFB-Pokal 2026/27.

Der aktuelle Pokalsieger SG Sonnenhof Großaspach darf sich bereits in diesem Sommer auf einen echten Kracher freuen: Am 15. August 2025 gastiert Bayer 04 Leverkusen zum DFB-Pokal-Erstrundenspiel im Fautenhau.