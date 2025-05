Alles ruhig in Cham? »Genau diese Frage beschäftigt uns auch«

Als Team im gesicherten Mittelfeld der Tabelle gehört der ASV Cham zu den Mannschaften, die etwas unter dem Radar laufen. Zunächst einmal ist das für die Kreisstädter eher ein Lob als ein Tadel. Und im nächsten Schritt ist es gar nicht mal so uninteressant, was bei den Oberpfälzern so passiert. Denn das Team von Faruk Maloku, der vom Sportlichen Leiter Michael Plänitz praktisch einen Freifahrtsschein bekommt, hat mit einer beinahe schon gespenstischen Auswärtsschwäche zu kämpfen und steht vor einem größeren Umbruch...

Fernab aller Brennpunkt der Liga hat der ASV Cham frühzeitig und somit souverän den Klassenerhalt eingetütet. Ist der Verbleib in der Bayernliga für Euch inzwischen reine Formsache?

Michael Plänitz: Formsache ist in der Bayernliga tatsächlich gar nix! Man muss sich in jedem Spiel alles wieder erarbeiten, aber in diesem Zusammenhang sind wir mittlerweile ganz gut. Unsere Mannschaft weiß inzwischen, worauf es ankommt und dass es nicht nur um Schönspielerei geht.



Es wirkt so, als würde noch mehr als ein gesicherter Mittelfeld-Platz drin sein. Doch immer wieder scheiterts am entscheidenden Schritt in Richtung Spitzengruppe. Ist das ein Muster? Und: Woran liegts?

Genau diese Frage beschäftigt uns auch. Gegen die Spitzenteams tun wir uns gefühlt leichter als gegen die vermeintlich schwächeren Gegner. Es sind einfach noch ein paar Prozent, die uns fehlen - sowohl im mentalen, als auch im spielerischen Bereich. Aber das macht den Reiz ja aus, dass man genau dieses Puzzleteil noch findet.

Besonders auffällig ist zudem Eure Diskrepanz, was die Heim- und Auswärtsbilanz betrifft. Vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert: Warum seid Ihr in der Fremde im Vergleich so schlecht?

Das ist kaum erklärbar und habe ich in dieser Form selten erlebt. Ich glaub, wir müssen da mal mit unserem neuen Busunternehmen, den wir seit dieser Saison haben, sprechen (schmunzelt).