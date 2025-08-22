"Alles reinwerfen", Volkmarode will gegen Lengede den ersten Sieg

Trainer Collin Gerstung blickt der Partie gegen den SV Lengede mit Vorfreude entgegen: „Wir wollen auf dem Platz das Gleiche bieten, wie es drumherum geboten ist. Alles reinwerfen, uns belohnen und hoffentlich die ersten drei Punkte einfahren.“ Zuvor ging Volkmarode mit zwei Remis aus den ersten beiden Spielen vom Feld. Lengede hingegen ist noch gänzlich punktlos.

Die Personalsituation ist insgesamt solide. Marvin Thurau kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück, bei einigen angeschlagenen Spielern entscheidet sich im Abschlusstraining, ob sie einsatzfähig sind. „Man merkt schon, dass die Intensität in der Landesliga hoch ist und nicht jeder Körper sofort daran gewöhnt ist. Aber grundsätzlich sieht es ordentlich aus“, erklärt Gerstung.

Besonders interessant: Auf der Gegenseite stehen zwei Trainer, die zuvor in Volkmarode aktiv waren und viele Spieler bestens kennen, an der Seitenlinie. „Das macht die Begegnung noch spannender. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe“, so Gerstung.

Mit dem Rückenwind der ersten beiden Spiele, in denen Volkmarode bereits Selbstvertrauen tanken konnte, soll nun vor heimischer Kulisse der nächste Schritt gelingen. Zuletzt fand dieses Duell im Übrigen im Winter zur Vorbereitung statt. Damals gewann Lengede deutlich mit 4:1.

Anpfiff ist bereits am morgigen Samstag um 18.00 Uhr.