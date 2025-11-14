„Alles reinwerfen“ – Fürstenried vor zweitem Duell gegen München West

jene Mannschaft, die Fürstenried vor drei Wochen mit 6:2 geschlagen hat und damit die bislang einzige Saisonniederlage des FCF zufügte. Vier Gegentore nach Standards kosteten dem Team damals jede Chance auf Punkte.

Die Tabelle bringt es auf den Punkt: • Bei einem Sieg springt Fürstenried auf Rang zwei und zieht einen Punkt an West vorbei. • Bei einer Niederlage beträgt der Abstand fünf Punkte – ein kritischer Rückstand vor der Winterpause.

Fürstenried tankte zuletzt mit einem starken Auftritt in Freiham gegen Tabellenführer Kosova München zusätzliches Selbstvertrauen. Die Leistung passte – das Ergebnis auch.

Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem es keine Ausreden geben kann.

Was diesmal anders sein muss

Die Fehleranalyse nach dem Hinspiel war eindeutig:

• Standards aggressiver verteidigen

• Fehler in der Strafraumverteidigung abstellen

• eigene Spielkontrolle ausweiten

Dazu kommt:

Heimspiele sind bislang ein Trumpf. Die Mannschaft hat zu Hause bislang nur ein unentschieden geholt sonst haben sie alle Spiele gewonnen.

Trainerstimme: Tufan Lacin

„Nach der Niederlage haben wir einige Dinge klar angesprochen. Die Reaktion gegen Kosova war stark. Wir müssen die Standards diesmal besser verteidigen und dagegenhalten. Wenn man so unaufmerksam ist wie im Hinspiel, verliert man verdient.“

„Die Führungsspieler sind extrem heiß. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Zuhause sind wir eine Macht, das haben die Jungs verinnerlicht – und genau das brauchen wir.“

„Wir werden kleine Anpassungen machen. Das Ziel ist klar: Wir wollen auf Platz zwei. Dafür brauchen wir drei Punkte – und wir gehen mit dieser Überzeugung ins Spiel.“

Ich bin auch glücklich darüber meinen Bruder Enes Lacin an meiner Seite zu haben, der mich unterstützen wird. Er kann mir wertvolle Informationen geben, die ich nicht direkt erkenne. Es besteht ein absolutes Vertrauensverhältnis.

Fazit

Fürstenried ist gewarnt.

Fürstenried ist vorbereitet.

Fürstenried hat es selbst in der Hand.

Anpfiff: Sonntag, 11:00 Uhr – Sportanlage Fürstenried

FC Fürstenried vs. SV München West

Volle Intensität.

Volle Konzentration.

Volle Punkte.