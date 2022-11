"Alles reinhauen": ASV Dachau mit halb vollem Tank gegen Schwaig 20. Spieltag

Dachau – Ein anstrengendes Fußballjahr geht für den ASV Dachau am heutigen Samstag zu Ende. Der Landesligist empfängt um 13 Uhr den FC Sportfreunde Schwaig – wahrscheinlich auf Kunstrasen – zu einem für beide Teams „enorm wichtigen Spiel“. So bezeichnet ASV-Trainer Manuel Haupt das Duell. „Ich erwarte, dass jeder noch einmal 90 Minuten alles reinhaut, was im Tank ist“, so Haupt.