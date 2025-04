"Alles raushauen": SSV Merten empfängt Hürth mit Abstiegssorgen

Wenn der SSV Merten am Tag der Arbeit den FC Hürth empfängt, prallen zwei Mannschaften mit völlig gegensätzlichen Vorzeichen aufeinander. Die Gastgeber sind das formstärkste Team der Mittelrheinliga, gewannen zuletzt sechs Spiele in Serie und belegen mit 46 Punkten souverän den zweiten Tabellenplatz. Der FC Hürth dagegen ist seit sechs Spielen sieglos, steht mit 26 Zählern auf Rang 11 und spürt den Atem der Abstiegsränge im Nacken.

Im Hinspiel drehte Merten einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Erfolg – ein Sinnbild für die Mentalität der Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic, die auch diesmal als Favorit in die Partie geht. Für Kilic ist dennoch klar: Der Respekt vor dem Gegner bleibt.

"Wir gehen ins Spiel wie immer. Wir wollen Gas geben. Die Jungs sind bereit, nochmal alles aus sich rauszuhauen. Wir wollen das Spiel vom Wochenende gegen Porz mit weiteren drei Punkten veredeln“, sagt der Coach. Die Druckverhältnisse sieht er klar verteilt: „Wir spielen ohne Druck, wir haben nichts zu verlieren. Der Druck liegt ganz klar bei Hürth.“ Mit nur fünf Punkten im Jahr 2025 ist die Heitmann-Elf auf den elften Platz abgerutscht, das Polster auf den ersten Abstiegsrang auf nur drei Zähler geschmolzen.

Kilic legt Wert auf Fairness und sportliche Integrität – besonders in einer Phase der Saison, in der es für viele Teams um alles geht: „Da es im Tabellenkeller gerade sehr spannend ist, wollen wir unserem Wettbewerb gerecht werden. Alles so fair halten wie möglich und jeden Gegner so annehmen, dass wir auch das Spiel gewinnen wollen. Auch der Fairness halber.“