 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligavorschau

»Alles raushauen«: Gipfeltreffen um die Krone am Ostermontag

Kreisklasse Deggendorf: Showdown der punktgleichen Spitzenreiter +++ Aholming will Scharte gegen Windorf auswetzen +++ SG Thurmansbang setzt auf Heimvorteil

von red · Gestern, 09:30 Uhr · 0 Leser
Spielertrainer Jonas Bumberger (li.) und seine SG wollen im Heimspiel gegen den punktgleichen TSV Aholming die Tabellenführung übernehmen.
Spielertrainer Jonas Bumberger (li.) und seine SG wollen im Heimspiel gegen den punktgleichen TSV Aholming die Tabellenführung übernehmen. – Foto: Werner Grübl

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KK Deggendorf
FC Vilshofen
Künzing II
Eging
Rmannsdorf

Pünktlich zum Osterfest serviert die Kreisklasse Deggendorf ein echtes Schmankerl: Am Montag stehen sich die beiden Schwergewichte der Liga im direkten Duell gegenüber. Nachdem der TSV Aholming zuletzt gegen Windorf strauchelte, nutzte die SG Thurmansbang / Saldenburg die Gunst der Stunde und schloss nach Punkten zum Tabellenführer auf. Beide Teams thronen nun mit 42 Zählern ganz oben – wer am Montag gewinnt, macht einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft. Das Hinspiel im Sommer endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis, bei dem Toptorjäger Jonas Bumberger die damalige Führung von Florian Birnkammer egalisieren konnte.

Biebl: „Kleinste Fehler werden den Unterschied machen“

Bei der SG Thurmansbang / Saldenburg ist die Zuversicht nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Pankofen groß. Trainer Matthias Biebl blickt zufrieden auf die jüngste Leistungssteigerung zurück, nachdem man zuvor beim Remis gegen das Schlusslicht Buchhofen Punkte liegen ließ. „Nach dem verdienten Punktverlust gegen Buchhofen, bei dem wir uns zwei unnötige Tore einfingen und in der Offensive zu wenig aus unseren Chancen machten, haben wir gegen Pankofen wieder unser wahres Gesicht gezeigt“, analysiert Biebl. Dank einer starken zweiten Halbzeit habe man dort auch in der Höhe verdient gewonnen.

Heute, 15:00 Uhr
SG Thurmansb. / Saldenburg
SG Thurmansb. / SaldenburgSG Thurmansb.
TSV Aholming
TSV AholmingAholming
15:00

Für den Kracher am Feiertag stellt sich der SG-Coach auf eine enge Kiste ein. Er ist sich sicher: „Am Sonntag dürfen sich die Zuschauer auf ein spannendes Spiel freuen. Wenn beide Mannschaften ihre Qualitäten auf den Platz bringen, werden kleinste Fehler den Unterschied machen.“ Respekt vor dem Gegner ist vorhanden, doch die eigene Stärke wird nicht unter den Scheffel gestellt. „Aholming hat für diese Spielklasse sehr starke Einzelspieler in ihren Reihen – aber auch wir brauchen uns nicht zu verstecken“, so Biebl, der personell fast aus dem Vollen schöpfen kann. Lediglich Tizian Köppl fehlt weiterhin nach seinem Kreuzbandriss.

Huber: „Ein absolutes Highlight“

Beim TSV Aholming herrscht nach der knappen 1:2-Heimpleite gegen Windorf eine Mischung aus Trotz und Vorfreude. Spielertrainer Markus Huber sieht die Niederlage der Vorwoche als vermeidbar an: „Das Spiel letzte Woche ist natürlich nicht optimal gelaufen, und in meinen Augen wäre hier schon ein Punkt verdient gewesen.“ Es sei ein sehr kampfbetontes und hitziges Spiel gewesen, in dem man „leider mit zwei individuellen Fehlern ins Hintertreffen geraten“ sei.

Doch der Blick geht sofort nach vorne auf das Duell um den Platz an der Sonne. Huber sieht die Begegnung als Belohnung für die bisherigen Leistungen seiner Elf. „Nichtsdestotrotz haben wir jetzt ein absolutes Highlight in Thurmansbang. Dieses Spiel hat sich die Mannschaft in dieser fantastischen Saison auch verdient“, betont er. Den Druck schiebt er dabei dezent von sich weg: „Wir fahren da ohne Druck hin und wollen alles raushauen.“ Die Tagesform werde entscheiden, ob man die gefährliche SG-Offensive stoppen kann. „Natürlich gilt es die Offensive um ihren Toptorjäger in Zaum zu halten, aber wir wollen natürlich auch unser Spiel durchziehen“, gibt Huber die Marschroute vor.
Personell bleibt beim Tabellenführer alles beim Alten.

Die restlichen Spiele der Kreisklasse Deggendorf am Ostermontag 🐣:

Heute, 15:00 Uhr
FC Künzing
FC KünzingKünzing II
SV Deggenau
SV DeggenauDeggenau
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Otzing-Niederpöring/Tabertshausen
SG Otzing-Niederpöring/TabertshausenSG Otzing-Niederpöring/Tabertshausen
FC Eging
FC EgingEging
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
FC Windorf
FC WindorfWindorf
SV Rathsmannsdorf
SV RathsmannsdorfRmannsdorf
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Pankofen
SV PankofenPankofen
FC Handlab-Iggensbach
FC Handlab-IggensbachHandlab
15:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Schwanenkirchen
SV SchwanenkirchenSchwanenk.
SV Buchhofen
SV BuchhofenBuchhofen
14:00