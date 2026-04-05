»Alles raushauen«: Gipfeltreffen um die Krone am Ostermontag Kreisklasse Deggendorf: Showdown der punktgleichen Spitzenreiter +++ Aholming will Scharte gegen Windorf auswetzen +++ SG Thurmansbang setzt auf Heimvorteil von red · Gestern, 09:30 Uhr · 0 Leser

Spielertrainer Jonas Bumberger (li.) und seine SG wollen im Heimspiel gegen den punktgleichen TSV Aholming die Tabellenführung übernehmen. – Foto: Werner Grübl

Pünktlich zum Osterfest serviert die Kreisklasse Deggendorf ein echtes Schmankerl: Am Montag stehen sich die beiden Schwergewichte der Liga im direkten Duell gegenüber. Nachdem der TSV Aholming zuletzt gegen Windorf strauchelte, nutzte die SG Thurmansbang / Saldenburg die Gunst der Stunde und schloss nach Punkten zum Tabellenführer auf. Beide Teams thronen nun mit 42 Zählern ganz oben – wer am Montag gewinnt, macht einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft. Das Hinspiel im Sommer endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis, bei dem Toptorjäger Jonas Bumberger die damalige Führung von Florian Birnkammer egalisieren konnte.

Biebl: „Kleinste Fehler werden den Unterschied machen“ Bei der SG Thurmansbang / Saldenburg ist die Zuversicht nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Pankofen groß. Trainer Matthias Biebl blickt zufrieden auf die jüngste Leistungssteigerung zurück, nachdem man zuvor beim Remis gegen das Schlusslicht Buchhofen Punkte liegen ließ. „Nach dem verdienten Punktverlust gegen Buchhofen, bei dem wir uns zwei unnötige Tore einfingen und in der Offensive zu wenig aus unseren Chancen machten, haben wir gegen Pankofen wieder unser wahres Gesicht gezeigt“, analysiert Biebl. Dank einer starken zweiten Halbzeit habe man dort auch in der Höhe verdient gewonnen.