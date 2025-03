Alles passt, nur nicht die Torausbeute beim SC Union Nettetal

Stark aufgetreten, unzählige Chancen herausgespielt, den Gegner in der zweiten Halbzeit dominiert – und doch wieder nicht gewonnen. Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Kleve haderte Union Nettetals Trainer Kemal Kuc erneut mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft, die dazu führte, dass aus einem gefühlten Sieg doch nur ein Punkt heraussprang. Am Sonntag beim 1. FC Monheim (15.00 Uhr) bekommt Union den nächsten Versuch, den ersehnten ersten Liga-Sieg seit Oktober einzufahren.

Kuc zieht den Vergleich aus der Champions League

Und die Formkurve scheint jetzt etwas nach oben zu zeigen: „Es war die beste zweite Halbzeit von uns. Genau das Gesicht müssen wir im Abstiegskampf zeigen“, sagte Kuc nach dem Spiel gegen Kleve vor der Karnevalspause. Moral und Kampfeswillen hätten plötzlich gepasst, ganz anders noch als bei der 0:2-Schlappe zuvor gegen St. Tönis. „Gegen Kleve kassieren wir bei der ersten Chance ein billiges Tor. Dann hatten wir viele gute Chancen“, berichtet Kuc und zieht eine Parallele zum Champions-League-Achtelfinalspiel unter der Woche zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool. Ein deutlich dominantes Paris verlor das Spiel unverdient mit 0:1 durch einen späten „Lucky Punch“ von Liverpool. „Fußball ist brutal“, sagt Kuc, der überzeugt ist, dass sein Team gegen Kleve auch mehr verdient hätte. „Wir haben es gegen sie gut gemacht, da war auch die Aggressivität, die ich haben wollte. Und am Ende lagen die Klever am Boden, während wir noch Kraft hatte und weiterspielen wollten“, so Kuc. Das sei auch psychologisch wichtig gewesen.