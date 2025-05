Alles offen zwischen Stadeln & Münchberg - Frammersbach mit Sieg

Am Mittwochabend begann die Relegation zur Bayernliga. Insgesamt kämpfen 12 Teams um 3 Plätze in der Bayernliga für die kommende Saison. Der TuS Frammersbach setzte sich in der Gruppe Nord im Hinspiel der ersten Runde der Relegation zur Bayernliga gegen den TSV Abtswind durch. Der FSV Stadeln und FC Eintracht Münchberg trennten sich mit 1:1-Unentschieden.

Und dem TuS Frammersbach gelang es auch eine gute Ausgangslage zu schaffen. Vor 1.609 Zuschauern konnte sich der Vizemeister der Landesliga Nordwest gegen den TSV Abtswind mit 2:1 durchsetzen. Bereits in der 15. Spielminute gingen die Gastgeber durch den Treffer von Patrick Amrhein in Führung. Der Spielertrainer des TuS zeigte, wie so oft in der abgelaufenen Saison, in der der Spielertrainer in 32 Einsetzen 29 Tore erzielen konnte, warum er so wichtig für den Erfolg der Frammersbacher ist! Noch vor dem Seitenwechsel setzen die Gastgeber den zweiten Treffer der Partie drauf, als Laif Reiling in der 44. Minute zum 2:0 traf.

Nach dem Seitenwechsel jedoch zeigte der TSV Abtswind ein anderes Gesicht als noch im ersten Durchgang. Die Gäste waren am Drücker, beherrschten das Spielgeschehen und wollten den Anschluss schnellstmöglich erzielen. Es dauerte jedoch bis zur 81. Minute, bis der Ball im Netz zappelte. Fabio Groß war es, der auf 2:1 verkürzte. In der Folge wurde die Partie hektisch. Abtswind wollte den Ausgleich erzwingen und Frammersbach warf sich in jeden Zweikampf. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit hatten die Gäste nochmal DIE Gelegenheit auf den Ausgleich, doch Leon Raven parierte in der 89. Minute einen Elfmeter und hielt so die Führung fest! In der ersten Minute der Nachspielzeit schwächten sich die Gäste für das Rückspiel selbst. Luca Forster wurde mit einer glatt roten Karte des Platzes verwiesen und wird somit das Rückspiel in der Kräuter-Mix-Arena verpassen.