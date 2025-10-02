Alles offen zwischen Königsdorf und Porz

Königsdorf will am Sonntag endlich die Serie gegen Porz beenden. Während die Ohno-Elf nach dem Auswärtssieg in Wegberg-Beeck mit breiter Brust antritt, hat Porz die herbe 0:5-Schlappe gegen Bornheim im Gepäck. Die Gastgeber plagen Verletzungssorgen, doch Königsdorf setzt auf Leidenschaft und Heimstärke. Auf der anderen Seite will Jonas Wendt mit Porz beweisen, dass die Klatsche nur ein Ausrutscher war. Beide Teams trennt nur ein Punkt – ein Sieg könnte den Weg ins Tabellen-Mittelfeld ebnen.

Trainer Takahito Ohno erwartet einen starken Gegner, hat aber klare Vorstellungen: „Trainer Jonas Wendt ist genau der Richtige für Porz. Er führt die gesamte Mannschaft auf den richtigen Weg. Unter ihm geben seine Jungs immer alles auf dem Platz und gehen immer an die Grenze. Das ist das genau, was wir als auch machen müssen.“ Auch auf persönlicher Ebene freut er sich auf das Wiedersehen mit bekannten Gesichtern wie Ibrahim Hajri, Benjamin Winnersbach oder Gero Pletto. „Wir haben vergangene Saison zweimal verdient gegen Porz verloren und versuchen jetzt, diese Bilanz zu verbessern, indem wir unsere Basics erfüllen und über unser Limit gehen.“

Personell ist die Lage angespannt: „Wir haben momentan leider viele Verletzungen, deswegen habe ich mich selbst die letzten zwei Spiele aufgestellt. Leo Kirnich und Simon Waldvogel sind wieder zurück, Oli Ploch macht teilweise mit, aber am Wochenende ist es zu früh. Yasin Serin und Japhet Kindala sind verletzt. Yasuhiro Ikaj wird bis zum Winter leider ausfallen.“

Wendt: "Punkte, die wir hoffentlich nicht bereuen"

Trotz der herben Pleite gegen Bornheim bleibt Porz-Coach Jonas Wendt optimistisch: „Die Stimmung ist dennoch gut, weil wir der Mannschaft klar gesagt haben, dass wir einen ordentlichen Saisonstart hingelegt haben. Natürlich tun die Niederlagen zu Hause gegen Bornheim und Teutonia Weiden weh. Das sind Punkte, die wir hoffentlich am Ende nicht bereuen werden.“

Besonders hebt er die Moral seiner Mannschaft hervor: „Spiele wie Sonntag gegen Bornheim, so etwas passiert im Fußball. Wir haben trotzdem nie aufgegeben, und das ist für mich wichtig, unabhängig vom Spielstand.“ Zum Gegner hat Wendt großen Respekt: „Dass Königsdorf überraschend stabil wirkt, mag daran liegen, dass sie das Deuker-System ein Stück weit einfach weitermachen. Und dass es irgendwo in ihrer DNA verinnerlicht ist. Dazu kommen junge, talentierte Spieler und ein Trainer, den ich persönlich nicht kenne, der aber super Arbeit leistet. Da kann ich nur den Hut vorziehen."

Die Personalsituation bleibt angespannt: Daniel Spiegel ist nach seiner Roten Karte aus der Bornheim-Partie gesperrt, Taylan Gülmez fällt aus. Hinter dem Einsatz von Etienne Kamm steht ein Fragezeichen.