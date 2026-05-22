Alles offen im Relegations-Krimi

Der VfL Wolfsburg hat sich im Hinspiel der Bundesliga-Relegation torlos vom SC Paderborn getrennt. Vor 27.800 Zuschauern in der ausverkauften Volkswagen Arena kam die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am Donnerstagabend trotz deutlicher Feldvorteile nicht über ein 0:0 hinaus. Damit fällt die Entscheidung über den letzten freien Platz in der Bundesliga erst im Rückspiel am Pfingstmontag in Ostwestfalen.
Von Beginn an übernahm der VfL die Kontrolle und bestimmte große Teile der Partie. Die erste Großchance gehörte allerdings den Gästen: Nach einer Ecke kam Santiago Castaneda aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Kamil Grabara und Jeanuel Belocian verhinderten früh den Rückstand.
Anschließend entwickelte Wolfsburg mehr Druck und erspielte sich ein klares Chancenplus. Denis Vavro verfehlte mit einem Distanzschuss knapp das Tor, ehe Adam Daghim die bis dahin beste Möglichkeit vergab und aus spitzem Winkel an Manuel Seimen scheiterte. Auch Christian Eriksen sorgte mehrfach für Gefahr, doch entweder fehlte die Präzision im letzten Pass oder Paderborn brachte noch ein Bein dazwischen.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfL die Intensität weiter. Sael Kumbedi sorgte mit einer scharfen Hereingabe direkt für Gefahr, später zwang Eriksen den starken Seimen mit einem Freistoß zur Parade. Yannick Gerhardt setzte zudem einen Kopfball knapp neben das Tor.
Der Zweitligadritte konzentrierte sich weitgehend auf die Defensive, blieb aber gefährlich. In der Schlussphase hätte Filip Bilbija die Partie beinahe auf den Kopf gestellt, doch Denis Vavro und Joakim Maehle retteten in höchster Not gemeinsam auf der Linie.
Trotz permanenter Wolfsburger Bemühungen wollte der entscheidende Treffer nicht mehr fallen. Eriksen in der Nachspielzeit sowie Dzenan Pejcinovic kurz vor Abpfiff vergaben die letzten Möglichkeiten.
Entsprechend zwiegespalten fiel die Analyse von Dieter Hecking aus. Der VfL-Coach lobte die Defensivarbeit seiner Mannschaft, kritisierte aber die fehlende Genauigkeit im Offensivspiel.
„Wir müssen uns vorwerfen, dass wir im letzten Drittel einfach zu unsauber waren“, erklärte Hecking. Häufig habe entweder der letzte Pass oder die technische Sauberkeit gefehlt. Gleichzeitig betonte der 61-Jährige, dass er ein enges Duell erwartet habe und das torlose Hinspiel deshalb keine Überraschung sei.
Paderborn-Trainer Ralf Kettemann zeigte sich dagegen zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Seine Spieler hätten mutig verteidigt und mit großer Leidenschaft gearbeitet. Entsprechend optimistisch reisen die Ostwestfalen nun mit einem offenen Ergebnis ins Rückspiel.
Damit ist vor dem zweiten Duell weiterhin alles möglich – und die Entscheidung über Klassenerhalt oder Aufstieg vertagt.