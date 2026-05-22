Alles offen im Relegations-Krimi VfL Wolfsburg verpasst im Hinspiel gegen Paderborn den entscheidenden Treffer von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Shams Amini

Der VfL Wolfsburg hat sich im Hinspiel der Bundesliga-Relegation torlos vom SC Paderborn getrennt. Vor 27.800 Zuschauern in der ausverkauften Volkswagen Arena kam die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am Donnerstagabend trotz deutlicher Feldvorteile nicht über ein 0:0 hinaus. Damit fällt die Entscheidung über den letzten freien Platz in der Bundesliga erst im Rückspiel am Pfingstmontag in Ostwestfalen.

Von Beginn an übernahm der VfL die Kontrolle und bestimmte große Teile der Partie. Die erste Großchance gehörte allerdings den Gästen: Nach einer Ecke kam Santiago Castaneda aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Kamil Grabara und Jeanuel Belocian verhinderten früh den Rückstand. Anschließend entwickelte Wolfsburg mehr Druck und erspielte sich ein klares Chancenplus. Denis Vavro verfehlte mit einem Distanzschuss knapp das Tor, ehe Adam Daghim die bis dahin beste Möglichkeit vergab und aus spitzem Winkel an Manuel Seimen scheiterte. Auch Christian Eriksen sorgte mehrfach für Gefahr, doch entweder fehlte die Präzision im letzten Pass oder Paderborn brachte noch ein Bein dazwischen.

Paderborn verteidigt leidenschaftlich Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfL die Intensität weiter. Sael Kumbedi sorgte mit einer scharfen Hereingabe direkt für Gefahr, später zwang Eriksen den starken Seimen mit einem Freistoß zur Parade. Yannick Gerhardt setzte zudem einen Kopfball knapp neben das Tor. Der Zweitligadritte konzentrierte sich weitgehend auf die Defensive, blieb aber gefährlich. In der Schlussphase hätte Filip Bilbija die Partie beinahe auf den Kopf gestellt, doch Denis Vavro und Joakim Maehle retteten in höchster Not gemeinsam auf der Linie.