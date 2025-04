Alles offen im Meisterschafts- und Aufstiegskampf

Mit einem deutlichen Erfolg gegen BW Merzen setzte sich der FC Bramsche am vergangenen Spieltag an die Tabellenspitze der Kreisliga - Staffel A - Der SV Alfhausen belegt nach dem Heimsieg gegen den TUS Bersenbrück II bei einen weniger ausgetragenen Spiel den zweiten Rang. Der TV Bohmte patzte beim 2:2 gegen den SV Wimmer und rutsche in der noch schiefen Tabelle auf den vierten Tabellenplatz ab. BW Hollage war spielfrei und konnte nicht von dritten Platz verdrängt werden.