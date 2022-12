Alles offen Kreisklasse A Sinsheim +++ Eine Halbzeitbilanz

Die Hälfte ist absolviert und die Kreisklasse A ist die spannendste Liga im Sinsheimer Fußballkreis. Grund genug etwas genauer auf die bisherigen Partien zu schauen. In unserer Halbzeitbilanz sprechen wir verschiedene Punkte an und wagen einen Ausblick auf 2023.

Wäre jetzt Schluss, dann hätte der TSV Helmstadt II die Sensation geschafft. Bei drei direkten Absteigern und einem Relegationsteilnehmer startete die Kreisliga-Reserve als ganz großer Außenseiter in die Saison. Nach 15 Partien und 15 Punkten ist der TSV längst kein Fallobst mehr. "Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein, zumal wir einige Partien wirklich nur sehr knapp verloren haben", sagt Fabian Reichard, der an den Wochenenden für die Zweite zuständig ist.

Sogar drei Partien im Rückstand ist die SG Stebbach/Richen. Potenziell wäre also der zweite Rang für den derzeitigen Siebten drin. Wie schnell es jedoch in die andere Richtung gehen kann, erlebte die Elf von Trainer Georg Wegmann am letzten Spieltag vor der Winterpause. Ohne eine Reihe von Leistungsträgern ging die SG gegen Weiler unter (2:7). Wenn die Stützen aber wieder zur Verfügung stehen, muss sich Stebbach/Richen vor keinem verstecken. Der Aufstieg ist keine Utopie bei der Spielgemeinschaft.

Drei Pleiten zum Auftakt und vier Niederlagen nach fünf Spielen. Für den FC Weiler begann die Saison maximal unglücklich. Der Mit-, wenn nicht sogar Topfavorit blieb komplett in den Startlöchern hängen. Umso bemerkenswerter ist die Reaktion der Martaler/Beckmann-Truppe, die ab Oktober ihre Form gefunden hat und seitdem das Feld von hinten aufrollt. Sollte der FC seine beiden Nachholspiele gewinnen, wäre er endgültig mittendrin im Aufstiegskampf

Ausgerechnet am letzten Spieltag vor der Pause strauchelte der bis dato so souveräne Spitzenreiter TSV Zaisenhausen beim TSG Helmstadt II (1:2). Trotzdem behält der TSV die Pole Position und die Motivation den beiden zum Saisonende scheidenden Trainern Tobias Panhölzl und Marcel Kugler einen angemessenen Abschied zu bescheren, ist groß. "Wir fühlen uns sehr wohl und haben eine enge Bindung zum Verein. Auch deshalb werden wir bis zum letzten Spieltag alles geben und das Maximum herausholen", verspricht Panhölzl.

Im Vergleich zur vergangenen Saison geht es an der Spitze deutlich enger zur Sache. Einen solch souveränen Durchmarsch, wie ihn der SV Adelshofen 2021/22 hingelegt hat, wird es diese Runde nicht geben.

Alle hinter Helmstadt platzierten Teams müssen sich in der zweiten Saisonhälfte steigern, wenn sie den Gang in die Kreisklasse B1 abwenden wollen. Am wenigsten durfte man unter diesen Teams mit dem SV Tiefenbach rechnen. Die Elf von Rückkehrer-Trainer Marcel Martin konnte viele personelle Ausfälle nicht kompensieren. Für die Gelb-Schwarzen geht es wie für den FV Elsenz und Türk Gücü Sinsheim nur um den Klassenerhalt.

Torjäger

Welche Überraschung: Paul Reischl, vergangene Saison bereits Liga-Torschützenkönig (42), führt auch diese Runde die Torjägerliste an. 17 Treffer sind es derzeit für den Eschelbronner, dem Tobias Zakel (14/SG Stebbach/Richen) sowie Marcel Kugler (TSV Zaisenhausen) und Daniel Mayer (TSV Reichartshausen) mit je 13 Toren auf den Fersen sind.

Trainerwechsel

Im Vergleich zu anderen Ligen ging es in der Kreisklasse A vergleichsweise ruhig zu. Der SV Babstadt, von Andreas Amato zu Manuel Eberhardt, und Türk Gücü Sinsheim, von Thomas Fuchs zu Koray Anil-Arslan, wechselten bislang ihre Trainer. Während sich die Babstadter in der Folge etwas aus dem Abstiegssumpf freistrampeln konnten, fehlen Türk Gücü zur Halbzeit fünf Punkte zum rettenden Ufer.

Unmögliche Mission

"Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig werden würde", sagte Rafael Hermida Mitte der Vorrunde. An deren Ende ist die Lage für die SG 2000 Eschelbach und ihren Trainer nahezu aussichtslos. Erst zwei Zähler hat das Schlusslicht, um am Ende der Runde den Klassenerhalt zu erreichen, braucht es nicht weniger als ein Fußballwunder.

Ausblick

Auf den Meister und seinen Vize zu tippen, kommt einem Würfelspiel gleich. Die besten Chancen hat vermeintlich immer der Spitzenreiter. Doch auch der TSV Zaisenhausen blieb nicht frei von mehreren Ausrutschern. Die durcheinandergewirbelte Tabelle, manche Teams sind drei Spiele im Rückstand, vereinfacht eine Vorhersage keineswegs. Wenig verwegen ist deshalb folgende Aussage: Einer der Top sieben wird am Ende Meister.

Am anderen Ende der Tabelle scheinen es die letzten fünf unter sich auszumachen. Das größte Potenzial von jenen Teams hat der SV Tiefenbach, doch das muss er erst einmal auf den Platz bekommen.