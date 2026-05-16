Alles oder nichts: Wolfenbüttel kämpft in Rehden um den Klassenerhalt

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Rehden geht mit Rückenwind in das letzte Heimspiel der Saison – doch unterschätzt wird der Gegner in den Waldsportstätten keinesfalls. Wenn am Sonntag der MTV Wolfenbüttel in Rehden gastiert, treffen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Während der BSV den Klassenerhalt längst gesichert hat und zuletzt vier Siege in Serie feierte, kämpft der Aufsteiger aus der Lessingstadt weiterhin um den Ligaverbleib.

Beim BSV Rehden verfolgt man die Situation des Gegners aufmerksam. Gerade Mannschaften im Abstiegskampf gelten am Saisonende oft als unangenehm. Wolfenbüttel lebt von Laufbereitschaft, Zweikampfführung und einem direkten Spiel nach vorne. Vor allem nach Ballgewinnen sucht der MTV schnell den Weg in die Offensive. „Der Druck des Abstiegskampfes kann zusätzliche Kräfte freisetzen“, heißt es im Umfeld des BSV entsprechend aufmerksam.

Mit 35 Punkten steht die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan vor dem finalen Spieltag auf Rang 13 und damit weiterhin unter Druck. Besonders die deutliche 2:5-Heimniederlage gegen die U23 von Eintracht Braunschweig am vergangenen Wochenende verschärfte die Lage zusätzlich. Der direkte Konkurrent zog dadurch punktgleich vorbei – ein Rückschlag zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Rehden warnt vor aggressivem Umschaltspiel

Vor allem im Umschaltspiel besitzt der MTV Qualitäten. Mit Hannes Joppich (zwölf Tore), Akram-Dine Mohamadou (elf Treffer) und Maximilian Moslener verfügt Wolfenbüttel über mehrere Spieler, die gefährliche Situationen konsequent abschließen können. Gerade in offenen Spielen fühlt sich der Aufsteiger wohl.

Gleichzeitig offenbarte der MTV in dieser Saison aber immer wieder Probleme in der Defensive. 66 Gegentore verdeutlichen die Schwierigkeiten im Defensivverbund. Besonders bei schnellen Gegenstößen und Standardsituationen wirkte die Mannschaft phasenweise anfällig. Auch im Spielaufbau leistete sich Wolfenbüttel immer wieder Fehler unter Druck.

Der BSV Rehden dürfte genau dort ansetzen wollen. Die Mannschaft von Trainer Majid Cirousse präsentierte sich zuletzt stabil, aggressiv gegen den Ball und mit viel Tempo in der Offensive. Bereits das Hinspiel entschied Rehden mit 2:0 für sich. Damals trafen Eric Anozie und Noah Wallenßus in der Schlussphase, zugleich blieb der BSV erstmals in der Saison ohne Gegentor.

Angespannte Personallage beim BSV

Vor dem Saisonfinale beschäftigt die Gastgeber allerdings auch die Personalsituation. Co-Trainer David Schiavone blickt nicht völlig sorgenfrei auf den Kader. Die Rotsperre von Daniel Banfalvi hat weiterhin Bestand, zudem fehlen Max Kummer, Inwoo Choi, Eke Uzoma und Luis Monteiro verletzungsbedingt. Hinter Dominic Klann steht ebenfalls noch ein Fragezeichen.

„Damit kann das Trainerteam nicht mehr ganz so aus dem Vollen schöpfen“, heißt es aus dem Verein. Dennoch stehen aktuell 18 einsatzbereite Spieler zur Verfügung.

Die Rollen vor dem letzten Spieltag erscheinen dennoch klar verteilt: Rehden geht mit Selbstvertrauen und Stabilität in die Partie, Wolfenbüttel dagegen mit maximalem Druck. Gerade dieser Druck könnte den Gästen jedoch zusätzliche Energie verleihen. Bleibt die Partie lange offen, dürfte auch der Glaube des MTV wachsen.

Für den BSV Rehden wird es deshalb entscheidend sein, früh Kontrolle über das Spiel zu gewinnen und die defensiven Schwächen der Gäste konsequent zu bespielen. Denn auch wenn die Saison für den BSV sportlich bereits erfolgreich beendet scheint, will die Mannschaft ihre starke Serie vor eigenem Publikum offensichtlich nicht abreißen lassen.