Alles oder Nichts: Showdown für die Young Boys Balkan

Vorletzter gegen Letzter - die Konstellation könnte nicht recht viel brisanter sein am letzten Spieltag der Futsal-Bundesliga. Die Young Boys Balkan (12 Punkte) empfangen am Samstag ab 19 Uhr in der Dreifachturnhalle Pfarrkirchen Schlusslicht Preußen Münster (11) zum absoluten Showdown im Kampf um den Klassenerhalt. Der Verlierer steigt definitiv direkt ab, der Sieger hat auf jeden Fall die Relegation sicher. Die Hausherren könnten sich zudem mit einem Dreier im Fall einer gleichzeitigen Niederlage der Futsal Panthers Köln (15) sogar noch die Teilnahme an den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft sichern. Hochspannung ist also garantiert!

Die Young Boys können dabei mit viel Rückenwind in das abschließende Saisonmatch gehen. Am vergangenen Wochenende tankten sie mit einem 8:0 beim MCH Futsal Club Sennestadt noch einmal ordentlich Selbstvertrauen. "Der Dreier in Bielefeld hat uns extrem gut getan. Wir sind sehr souverän aufgetreten und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen", berichtet Coach Almedin Ljutic.

Doch auch die Gäste reisen mit einem Erfolgserlebnis im Rücken an: zuletzt feierten die Westfalen einen überraschenden 3:2-Sieg über den bereits feststehenden Hauptrundenmeister Weilimdorf. "Ich kann nur an alle Fans und Futsal-Fanatiker appellieren in die Halle zu kommen. Es war schon lange nicht mehr da, dass am letzten Spieltag sowohl Playoffs als auch Relegation und Abstieg ausgespielt wird. Alle Szenarien sind möglich und wir werden alles dafür tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Und dann schauen wir, was Pars gegen Köln macht. Im Futsal ist alles möglich. Auf jeden Fall werden wir alles versuchen, damit in Niederbayern auch nächste Saison Bundesliga gespielt wird. Wir sind um jeden Fan froh, der uns lautstark unterstützt", hofft der sportliche Leiter Helmut Berlehner auf eine ausverkaufte Halle.