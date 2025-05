Alles oder nichts im Kampf um den Klassenerhalt

Am Samstag um 17 Uhr kommt es in Forstern zum Aufeinandertreffen mit dem frischgekrönten Meister aus Fürth. Trotz der klaren Ausgangslage herrscht in Forstern gute Stimmung.





Sebastian Wiese (Trainer Forstern): „Zuerst Glückwunsch an Fürth zum verdienten Aufstieg. Wer konstant punktet und auch enge Spiele gewinnt, steht am Ende zurecht ganz oben. Mit der Niederlage gegen Frauenbiburg haben wir leider die Chance auf ein echtes Endspiel in Forstern verpasst. Trotzdem sind die Mädels hochmotiviert – aus dem Hinspiel gegen Fürth haben wir noch etwas gutzumachen. Im letzten Heimspiel der Saison wollen wir nochmal alles geben und die drei Punkte in Forstern behalten.“







