Alles oder nichts im Dorf: Lägerdorf will den Heim-Abschied vergolden

– Foto: Wolfgang Jebsen

Wenn der TSV Lägerdorf am Sonnabend die SV Todesfelde II empfängt, prallen zwei Zielsetzungen aufeinander. Während die Gastgeber vor eigenem Publikum einen ordentlichen Abschluss anstreben, kämpfen die Gäste weiter um den Klassenverbleib in der Landesliga Holstein.

Für Lägerdorf geht es vor allem darum, das letzte Heimspiel der Saison positiv zu gestalten. Trainer Michael Blume erinnert dabei auch an das Hinspiel, das seine Mannschaft knapp mit 3:4 verlor: „Ein wirklich gebrauchter Tag.“ Entsprechend deutlich formuliert er die Erwartung: „Zum letzten Heimspiel wollen wir uns stabil und spielfreudig von unseren Fans verabschieden.“

Der vorletzte Spieltag bringt für beide Teams eine Partie mit klarer Ausgangslage. Der TSV Lägerdorf rangiert mit 37 Punkten auf Platz neun im gesicherten Mittelfeld, während die SV Todesfelde II mit 33 Zählern auf Rang dreizehn weiter unter Druck steht. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist knapp, jeder Punkt kann entscheidend sein.

Klare Rollen – klare Zielsetzungen

Die Gäste reisen mit einem anderen Fokus an. Nach dem 3:3 bei VfB Lübeck II, bei dem die SV Todesfelde II eine Zwei-Tore-Führung verspielte, bleibt die Lage angespannt. Trainer Sebastian Fojcik verzichtet daher bewusst auf große Worte: „Jeder weiß, worum es geht und wird sein Maximum auf den Platz bringen.“

Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die unterschiedlichen Ausgangslagen. Während Lägerdorf beim 0:4 gegen SV Eichede II klar unterlag und defensiv anfällig wirkte, zeigte Todesfelde II beim Remis gegen den Tabellenzweiten Moral, auch wenn der mögliche Auswärtssieg aus der Hand gegeben wurde.

Das Hinspiel dient beiden Seiten als Referenz: Ein torreiches 4:3 für Todesfelde II, geprägt von wechselnden Phasen und wenig Kontrolle. Auch diesmal spricht vieles für ein Spiel, in dem Zweikämpfe, Einsatz und Tagesform den Ausschlag geben könnten.