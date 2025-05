Alles oder nichts für SFC Friedrichshain gegen Blau-Gelb?

Am 26. Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 2 steht vieles auf dem Spiel: Im Aufstiegskampf liefern sich Brandenburg 03, Union 06, Weißenseer FC, SF Charlottenburg-Wilmersdorf und der FC Amed ein Herzschlagfinale. Am Tabellenende tobt der Kampf gegen den Abstieg – gleich mehrere Duelle könnten die Weichen für den Klassenerhalt oder den bitteren Gang in die Kreisliga stellen. FuPa Berlin blickt auf alle acht Partien des Wochenendes.

