Alles oder nichts für die U19 von Fortuna Düsseldorf Fortunas A-Jugend bestreitet am Sonntag das DM-Achtelfinale gegen Schalke 04.

Deutscher Meister Fortuna Düsseldorf? Ganz abwegig ist das nicht. Mit der U19 hat wieder einmal eine Nachwuchsmannschaft der Düsseldorfer die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Und wie schon vor drei Jahren die U17 bekommt es die Mannschaft von Engin Vural am Sonntag (11 Uhr, Parkstadion) wieder mit dem FC Schalke 04 zu tun. In einem einzigen Achtelfinalspiel geht es für die Flingeraner um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Wir stellen den Gegner vor.

Morgen, 11:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. 11:00

Mit Norbert Elgert steht der hierzulande wohl profilierteste Jugendtrainer beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie. Der ehemalige Bundesliga-Spieler feiert im kommenden Jahr 30-jähriges Jubiläum auf der Gelsenkirchener Trainerbank. Dabei war Elgert abgesehen von einem kurzen Intermezzo bei den Profis ausschließlich für die U19 der Knappen verantwortlich. Unter der Regie des 68 Jahre alten Fußballlehrers wurden die Königsblauen dreimal Deutscher A-Jugend-Meister und holte zweimal den DFB-Junioren-Pokal. Elgert formte etliche Talente zu Profis, darunter mit Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mesut Özil und Julian Draxler gleich vier deutsche Weltmeister. Die Stärke: Mannschaften von Norbert Elgert zeichnen sich seit jeher durch eine hohe Bereitschaft und taktische Reife aus. Das gilt auch für die aktuelle U19, die in dieser Saison defensiv so gut wie gar nichts anbrennen lässt. In der Hauptrunde kassierten die Blau-Weißen gerade einmal fünf Gegentore in zehn Spielen. Das ist der Bestwert aller 16 A-Liga-Teilnehmer.