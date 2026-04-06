Alles oder nichts: Eidertals Kuriositäten-Serie hält auch in Kropp

Eidertals Trainer Nedim Hasanbegovic war vor der Partie zum Puzzeln gezwungen. Aufgrund zahlreicher Ausfälle standen gleich sechs Akteure vor ihrem Startelf-Debüt. Für besonderes Aufsehen sorgte eine Personalie: Tim „Sido“ Siedschlag, langjähriger Profi von Holstein Kiel und eigentlich in der Verbandsliga-Reserve aktiv, feierte seine Premiere im Liga-Team.

Trotz der Umstellungen begannen die Gäste furios. Hasanbegovic zeigte sich mit dem Auftakt zufrieden: „Die Jungs haben gut losgelegt, sind von Anfang an da gewesen wie Feuerwehr, voll konzentriert und hatten dann auch tatsächlich zwei Hochkaräter durch Sören (Schnoor, Anm. d. Red.) vorne, der ein echt gutes Spiel gemacht hat.“

Die Belohnung folgte kurz vor dem Pausentee. Nach Vorarbeit von „Jojo“ Schnoor bewies Siedschlag seine Klasse und schob zur 1:0-Führung ein (44.). Doch die Freude währte nur Sekunden. Quasi mit dem Gegenzug glich Daniel Wasielewski für Kropp aus. TSV-Coach Julian Schröder analysierte treffend: „In der ersten Halbzeit sehr kampfbetonte, aber auch ausgeglichene Partie, wo die Gäste durch Tim Siedschlag in Führung gehen. Wo wir in der Zuteilung nicht gut aussahen. Und ja, wir konnten durch Daniel Wasilewski dann noch kurz vor der Halbzeit ausgleichen, also gefühlt mit dem Pausenpfiff.“

Joker stechen: Kropp dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel verlor Molfsee zunehmend den Faden, während Julian Schröder auf Seiten der Kropper ein glückliches Händchen bewies. Ein Doppelwechsel in der 62. Minute brachte die Entscheidung: Bjarne Kuhn und Niclas Krause kamen auf das Feld und stachen sofort. „Durch den Doppelwechsel Bjarne Kuhn und Niklas Krause rein, die gefühlt mit ihren ersten Ballkontakten, also Bjarne Kuhn dann auf Niklas Krause und Niklas Krause macht dann das 2:1, gehen wir in Führung“, freute sich Schröder über den gelungenen Schachzug.

Auf der Gegenseite haderte Hasanbegovic mit dem Bruch im Spiel seiner Mannschaft, der auch durch das verletzungsbedingte Ausscheiden seines prominentesten Neuzugangs begünstigt wurde.