Alles oder nichts: Düsseldorfer Klubs vor einem heißen Saisonfinale Für den MSV Düsseldorf und den CfR Links könnte die Saison am Sonntag enden – oder erst richtig beginnen. Beide Teams gehen mit klaren Zielen und reichlich Spannung in den letzten Spieltag der Bezirksliga. von Marcus Giesenfeld · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der MSV will die Relegation – Foto: Dieter Meßy

Die Akkus sind ziemlich leer, die Beine entsprechend schwer – dennoch wünschen sich die Bezirksliga-Spieler des CfR Links und des MSV Düsseldorf, dass die am Sonntag regulär zu Ende gehende Spielzeit noch eine Fortsetzung findet. Während der im Abstiegskampf stehende CfR Links (spielt bei Tabellenschlusslicht TSV Meerbusch II) im Fernduell mit dem punktgleichen VdS Nievenheim noch um den Relegationsplatz 15 streitet, geht es für den MSV weiter oben um nicht weniger als um die Wahrung der Aufstiegschance.

Tomic bleibt optimistisch Im Zweikampf mit der punktgleichen SG Benrath-Hassels hat die Elf von Goran Tomic den Vorteil, den direkten Vergleich mit dem Erzrivalen für sich entschieden zu haben, was im Übrigen auch im Tabellenkeller für Links im Vergleich mit Nievenheim gilt. Das bedeutet: Der MSV darf den letzten Spieltag punktemäßig nicht schlechter abschließen als die SG Benrath-Hassels. Bei einer Niederlage der SG in Uedesheim könnte sich auch der MSV eine Heimniederlage gegen Ratingen 04/19 II erlauben und hätte sich trotzdem die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation gesichert. Für Goran Tomic überwiegen vor dem Showdown am Sonntag daher auch die Chancen. „Ich bin und bleibe optimistisch. Wir haben es weiter in der eigenen Hand und die Chance, noch über eine Relegationsrunde aufzusteigen. Das ist eine gute Ausgangslage, und die wollen wir nutzen“, sagt der 50-Jährige. Allerdings – und das weiß auch der Coach – hat es die letzte Hürde vor der angestrebten Extrarunde in sich. Denn mit der Reserve von Ratingen 04/19 stellt sich eine Mannschaft an der Heidelberger Straße vor, die in der Rückrunde zu überzeugen wusste.