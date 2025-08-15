„Alles-oder-nichts“-Duell als frühe Saisonprüfung

Eintracht Braunschweigs U19 steht am Samstag vor einem besonderen Pflichtspiel. In der 1. Runde des DFB-Pokals der Junioren empfängt die Mannschaft von Trainer Niklas Bahr die SpVgg Unterhaching. Anpfiff ist um 11 Uhr im Nachwuchsleistungszentrum an der Hamburger Straße.

Da die Profis an diesem Wochenende spielfrei haben, bietet sich die Partie auch für Anhänger der ersten Mannschaft als Gelegenheit, den Löwen-Nachwuchs in einem K.-o.-Spiel zu unterstützen. Bahr erwartet mit den Oberbayern einen lauf- und zweikampfstarken Gegner, der „eine top Intensität mit und gegen den Ball“ mitbringe. Das Pressing der Hachinger sei gut strukturiert, nach Ballgewinnen werde schnell in Richtung Tor umgeschaltet.

Der Braunschweiger Coach betont den besonderen Charakter der Partie: „Diese Alles-oder-nichts-Spiele haben ihren eigenen Reiz. Es gibt nur diese eine Chance.“ Entsprechend wolle seine Mannschaft mit maximaler Intensität und voller Energie auftreten. Ziel sei es, „auf dem Platz zu zeigen, dass wir für diesen Moment bereit sind“.