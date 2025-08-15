„Alles-oder-nichts“-Duell als frühe Saisonprüfung

Eintracht Braunschweigs U19 steht am Samstag vor einem besonderen Pflichtspiel. In der 1. Runde des DFB-Pokals der Junioren empfängt die Mannschaft von Trainer Niklas Bahr die SpVgg Unterhaching. Anpfiff ist um 11 Uhr im Nachwuchsleistungszentrum an der Hamburger Straße.
Da die Profis an diesem Wochenende spielfrei haben, bietet sich die Partie auch für Anhänger der ersten Mannschaft als Gelegenheit, den Löwen-Nachwuchs in einem K.-o.-Spiel zu unterstützen. Bahr erwartet mit den Oberbayern einen lauf- und zweikampfstarken Gegner, der „eine top Intensität mit und gegen den Ball“ mitbringe. Das Pressing der Hachinger sei gut strukturiert, nach Ballgewinnen werde schnell in Richtung Tor umgeschaltet.
Der Braunschweiger Coach betont den besonderen Charakter der Partie: „Diese Alles-oder-nichts-Spiele haben ihren eigenen Reiz. Es gibt nur diese eine Chance.“ Entsprechend wolle seine Mannschaft mit maximaler Intensität und voller Energie auftreten. Ziel sei es, „auf dem Platz zu zeigen, dass wir für diesen Moment bereit sind“.
Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren haben freien Zutritt. Dauerkarten besitzen für Pokalspiele keine Gültigkeit. Für die Zuschauer gibt es Bratwürste und Krakauer vom Grill sowie ein Snack- und Kaffeeangebot.
1. Runde
Fr., 15.08.25 12:00 Uhr 1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr Hombrucher SV - Fortuna Düsseldorf
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr SC Borgfeld - 1. FC Kaiserslautern
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - FC Ingolstadt 04
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr 1. FC Eichsfeld - 1. FC Heidenheim
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr FC 08 Villingen - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr TuS Koblenz - Holstein Kiel
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr Eintracht Braunschweig - SpVgg Unterhaching
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - RB Leipzig
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr Hansa Rostock - FC Bayern München
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - SV Elversberg
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr Hamburger SV - FC Energie Cottbus
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr VfL Bochum - SG Dynamo Dresden
Sa., 16.08.25 11:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - TSV 1860 München
Sa., 16.08.25 12:00 Uhr Blumenthaler SV - FC Augsburg
Sa., 16.08.25 12:00 Uhr Berliner AK - SV Darmstadt 98
Sa., 16.08.25 12:00 Uhr JFV A/O/B/H/H - 1. FC Magdeburg
Sa., 16.08.25 12:30 Uhr VfB Germania Halberstadt - 1. FC Köln
Sa., 16.08.25 12:30 Uhr FC St. Pauli - SV Werder Bremen
Sa., 16.08.25 13:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Hannover 96
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr VfL Wolfsburg - MSV Duisburg
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt - Rot-Weiss Essen
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - Borussia Dortmund
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Chemnitzer FC - 1. FC Nürnberg
Sa., 16.08.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - VfB Stuttgart
Sa., 16.08.25 15:00 Uhr VfR Wormatia Worms - FC Carl Zeiss Jena
So., 17.08.25 11:00 Uhr TSV Großbardorf - Hertha BSC
So., 17.08.25 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - SC Freiburg
So., 17.08.25 12:00 Uhr SSV Reutlingen - SC Paderborn 07
So., 17.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - SV Wehen Wiesbaden
So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SV Stuttgarter Kickers
So., 17.08.25 14:30 Uhr FV Biebrich - Karlsruher SC