„Alles-oder-nichts“-Derby – Bad Kohlgrub trifft auf Oberammergau

Der TSV Oberammergau (blau) trifft im Derby auf den FC Bad Kohlgrub. – Foto: AK

Die Begegnungen abschenken will keiner der Beteiligten. Dafür sind alle im Herzen zu sehr Sportler. Schmidt betont: „Wir möchten drei geile Partien abliefern.“ Sieht sein Trainerkollege Florian Mayr ganz genauso. Ihn ärgert es, dass sich seine Truppe gegen Mittenwald und Bad Kohlgrub zuletzt nicht belohnt hat. Denn beide Male hätte sie sich „mit ihrer Spielweise etwas Zählbares verdient gehabt“. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert.

Die Saison in der A-Klasse trudelt dem Ende entgegen. Wenn der SV Eschenlohe an diesem Mittwoch (18.45 Uhr) den SV Krün empfängt, geht es für beide Vereine um nichts mehr. So hat der SVE ob der englischen Woche lieber mit den Kräften gehaushaltet. Eine andere Strategie fuhren die Isartaler. „Ein bisschen was müssen wir ja noch tun“, meint SVK-Coach Matthias Schmidt. Deshalb ging es für seine Fußballer am Montagabend noch auf den Rasen.

Deswegen wagt der SVE am Mittwoch eben einen erneuten Anlauf. Vor allem sind die Eschenloher zufrieden, dass sie in der kommenden Saison ebenfalls in der A-Klasse vertreten sein werden. „Das war das Ziel“, betont Mayr. Dort treffen sie dann erneut auf den SVK, der im Großen und Ganzen zusammenbleiben wird. Nur Stephan Benz hängt nach seinem Bänderriss im Fuß die Fußballschuhe an den Nagel, ein weiterer Teamkollege spielt noch mit dem Gedanken. An der Seitenlinie wird bis November Schmidt stehen. „Bis dahin mache ich es, wenn mich die Jungs lassen. Dann gehe ich auf die Meisterschule.“

Mit solchen Themen kann man sich in Ruhe beschäftigen, wenn es um nichts mehr geht. Gilt jedoch nicht für die Bad Kohlgruber und Oberammergauer. Wenn sie an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) aufeinandertreffen, brennt die Luft im Ammertal. Ein Derby mit einer Vorgeschichte. Jeder erinnert sich noch genau an das Hinspiel. Im August 2025 lag der TSV bereits mit 5:1 vorn. An der kräftigen Watschn schienen auch zwei weitere FC-Treffer zunächst nichts zu ändern. Doch dann kam die 80. Minute. Stephan Kraus hauchte dem Team wieder Leben ein. Und Josef Niklas gab in letzter Minute der Partie eine weitere Wendung, über die FC-Trainer Sebastian Moser heute sagt: „Das war eines der verrücktesten Spiele in meiner Laufbahn. Vollkommen irre.“