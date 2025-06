Alles oder Nichts

Am Sonntag ist es also soweit! Die letzte Entscheidung im überregionalen Amateurfußball steht an, wenn der TSV Billigheim (Vize KL Mos) auf den SV Pülfringen (Vize KL TBB) in Buchen um 15 Uhr aufeinandertreffen.

Der TSV konnte sich in Muckental am Pfingstmontag vor 2.000 Zuschauern gegen den Buchener Vizemeister SpVgg Hainstadt mit 3:0 durchsetzen. Doch, dass es in der ersten Halbzeit auch den ein oder anderen Treffer für die Hainstädter hätte geben können, sieht auch das Billigheimer Trainer-Duo Bauer/Flad so : " Hainstadt hatte kurz vor der Halbzeit gute Tormöglichkeiten, scheiterte aber auch an unserem sehr guten Keeper Luca Göhl. Von daher kam der Halbzeitpfiff für uns zur rechten Zeit. In der 2. Halbzeit agierten wir dann sehr "erwachsen" und haben am Ende auch verdient mit 3:0 gesiegt."

Der kommende Gegner, der SV Pülfringen, siegte gegen den TSV Assamstadt (Viertletzter der LL ODW) mit 2:0.

All zu viele Infos über den kommenden Gegner hat Billigheim nicht unbedingt :" Pülfringen ist absolutes Neuland für uns! Dennoch haben wir versucht, über den ein oder anderen Trainerkollegen an Infos über den SVP zu kommen".

Nicht sehr überraschend, wird dort wohl auch des Öfteren der Name Patrick Knüll gefallen sein. Dieser war mit 28 Treffern Torschützenkönig der Kreisliga TBB und traf auch am Pfingstmontag zum vorentscheidenden 1:0.

Hervorzuheben gilt es auch, dass die Vertreter aus Tauberbischofsheim in den letzten Jahren oftmals als Aufsteiger die Relegation beendeten. Der letzte Sieger aus der Kreisliga Mosbach war der FC Fortuna Lohrbach im Jahre 2012!



Sicher würde der TSV diese Durststrecke gerne beenden und nach 22 langen Jahren in die Landesliga zurückkehren. Nervös seien die Jungs diese Woche aber nicht gewesen, lässt das Trainer-Duo wissen: " Es war eine gewisse Lockerheit und Vorfreude auf dieses große Spiel zu spüren".