Alles neu in Haching und bei den Bayern Regionalliga Bayern von Robert M. Frank · Heute, 10:29 Uhr · 0 Leser

Dante ist neuer FCB-Coach. – Foto: Friso Gentsch/picture alliance

Der Vorjahresdritte startet am Samstag gegen Greuther Fürth II in die Saison. Die Vorbereitung verlief mit Niederlagen gegen unterklassige Teams und drei torlosen Spielen dürftig.

Bei der SpVgg Unterhaching drehte sich das Personalkarussell nach der Verkündung des Aufstiegsverzichts Ende April aufgrund ungesicherter Finanzierung in einem besonders rasanten Tempo. Über ein Dutzend Spieler verließen den ehemaligen Bundesligisten. Vorzeichen vor dem Saisonstart am kommenden Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth II sind eher mäßig – zumal weiterhin ein Cheftrainer-Nachfolger für Sven Bender gesucht wird. Sa., 25.07.2026, 14:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth II 14:00 live PUSH Die Vorbereitung verlief dürftig, mit vereinzelten Niederlagen gegen unterklassige Teams und zuletzt drei torlosen Spielen. Zudem ist die Personaldecke mit dem bisher einzigen externen Neuzugang Alexander Beusch dünn. Der Vorjahresdritte sondiert den Markt nach vertragslosen Spielern und könnte dafür Einnahmen aus Transferbeteiligungen aus dem Wechsel des einstigen Eigengewächses Karim Adeyemi aus Dortmund nach Barcelona gut gebrauchen.

Auch bei den FC Bayern Amateuren, im Vorjahr nur Elfter, ist alles neu. Der ehemalige Bundesligaspieler Dante hat Amateure-Trainer-Urgestein Holger Seitz abgelöst und auch aufseiten der Spieler gab es an der Säbener Straße traditionell einen großen Umbruch. Einige Spieler verließen die Münchner, Julien Yanda (CD Eldense/spanische 2. Liga), Deniz Ofli (Karlsruher SC) sowie Robert Deziel (Legia Warschau) wurden verliehen.

Morgen, 19:00 Uhr FC Bayern München FC Bayern II SC Eltersdorf Eltersdorf 19:00 live PUSH