Alles neu in Aschheim: Kader umgekrempelt – Unbekannte Gruppe Ost

Mit dem Heimspiel gegen den FC Töging (Freitag, 19.30 Uhr) starten die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim in die neue Saison und wollen sich nach Möglichkeit mit einem Sieg für ihre „intensive Vorbereitung“ belohnen, sagt Trainer Vincenzo Contento: „Und ein Dreier zum Auftakt wäre schon gut, um in einen Flow zu kommen.“

Dem 42-Jährigen ist bewusst, dass sich seine Schützlinge nach drei Spielzeiten in der Gruppe Nord heuer in der Ost-Staffel erst einmal akklimatisieren und sich seines Erachtens auf einen „körperlicheren Fußball“ einstellen müssen, sieht aber durchaus auch einen Vorteil: „Wir sind für die anderen die Wundertüte.“

So ein bisschen mag das sogar für ihn selbst gelten. Nachdem die Verantwortlichen den Kader auf links gedreht und sozusagen eine komplette neue Elf plus Ersatzspieler geholt haben, braucht das Team sicher noch eine Weile, um sich zu finden. Der Prozess der Integration laufe, und die Qualität stimme, so Contento: „Ich könnte 15 Spieler auf einmal aufstellen.“ Acht Akteure haben den Klub verlassen, neuer Co-Trainer ist Stefan Huber. „Als ehemaliger Aschheimer Torjäger kümmert er sich auch viel um die Offensive“, sagt Contento, der in allen Mannschaftsteilen auf einen gesunden Konkurrenzkampf setzt. Und: „Was war, ist abgehakt, wir schauen nur nach vorne.“

In den abschließenden Testspielen gegen Nord-Bezirksligist SpVgg Kammerberg (4:3, Tore Patrik Pancic, Anes Tiaiba, Didier Nguelefack, Solomon Effiong), Landesligist Kirchheimer SC (1:1, Tor Lucas Hones) und Nord-Bezirksligist SpVgg Altenerding (4:1, Tore Effiong 2, Sinisa Antonic, Diego Contento) steigerten sich die Aschheimer zusehends.

Gegner FC Töging belegte in der vergangenen Spielzeit Rang 13, steckt sich unter seinem neuen Chefcoach Robert Berg, er war zuletzt beim Regionalligisten Wacker Burghausen in der Verantwortung, und ihrem neuen spielenden Co-Trainer Romuald Lacazette jetzt sicher höhere Ziele. Lacazette (31) – er kommt vom Regionalligisten Türkgücü München, spielte schon für den SV Darmstadt 98 sowie den TSV 1860 München in der Zweiten Liga – soll im Mittelfeld die Fäden ziehen, den Angriff verstärkt Erich Kirchgessner (21) vom Bayernligisten SV Erlbach.

Mit Diego Contento – der spielende Co-Trainer war zuletzt 14 Tage lang für den FC Bayern unterwegs – und Torjäger Antonio Saponaro (Urlaub) haben zwei Aschheimer Startelf-Anwärter noch Trainingsrückstand, stehen aber am Freitag im Aufgebot, Stammkeeper Pascal Jakob ist im Urlaub. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung FC Aschheim: Kuqi – Müller, Pancic, Schubert, Wagner – Wimmer, Trabelsi, Antonic, Wolf – Nguelefack, Effiong