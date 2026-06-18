Alles neu beim FC Kosova: Fortschritte beim radikalen Kaderumbruch

Nach Jahren, in denen der FC Kosova Düsseldorf regelmäßig zu den ambitioniertesten Mannschaften der Landesliga gehörte, schlägt der Verein einen neuen Weg ein - zumindest für den Moment. Mittelfristig blickt der Verein zwar in Richtung Oberliga, doch für die kommende Spielzeit soll der Verein unter der Führung von Trainer Engin Kizilarslan zunächst in ruhigere Fahrwasser geraten.
Neben dem Übungsleiter wird auch nahezu der komplette Kader ausgetauscht. Mehr als 20 Spieler verlassen den Verein, nicht mehr als eine Handvoll Akteure soll bleiben. Entsprechend arbeitet Kosova mit Hochdruck daran, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. "Es ist nicht einfach, wenn du von einem 25-Mann-Kader gefühlt alle Abgänge hast. Dann kannst du nicht sagen: Wir müssen direkt marschieren. Dafür brauchst du Geduld und Zeit“, sagt Kizilarslan im Gespräch mit FuPa Niederrhein.
Bereits vor wenigen Wochen hatte Präsident Bejar Neziri einen Dreijahresplan ausgerufen. Innerhalb dieses Zeitraums soll der Verein wieder in Richtung Oberliga angreifen. Der künftige Trainer sieht darin den richtigen Ansatz.
"Wir wollen den Verein gesund aufbauen und nichts auf Teufel komm raus erzwingen. Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und Schritt für Schritt etwas Nachhaltiges aufzubauen“, erklärt Kizilarslan
Inzwischen nimmt der Kader auch immer konkretere Formen an. Neben den bereits bekannten Verpflichtungen Erdit Hasani (Inter Monheim), Andin Sadiki (Wuppertaler SV), Ardian Halili (ASV Tiefenbroich) und Florian Osmani (HSV Langenfeld), kann Kosova auch schon bei weiteren Verstärkungen Vollzug melden.
Hinzu kommen Sakaki Ota (Holzheimer SG), Ibuki Noguchi (KFC Uerdingen), Andrii Pedchenko, Dimitrios Papadopoulos (beide FC Remscheid), Abdelilah Zarok (VfB Hilden II), Alexander Beloshapkin (VfB Bottrop) und Ahmadi Ali.
Ota und Noguchi können dabei als hocherfahrene Anker im neuen Kader agieren, die weiteren Verpflichtungen sollen in der Landeshauptstadt den nächsten Schritt machen. Der Mix aus Erfahrung und aufstrebenden Talenten soll auch bei den zukünftigen Transfers eine tragende Rolle spielen. "Für mich ist wichtig, dass die Spieler hungrig sind. Sie müssen Lust haben, diesen Weg mitzugehen und sich gemeinsam mit dem Verein weiterzuentwickeln“, betont Kizilarslan. Auf der Zugangsseite steht allerdings noch viel Arbeit bevor: Vom bisherigen Kader gaben bislang nur Taira Tomita, Aulon Kurtishi und Eureljo Gjoni ihre feste Zusage für die kommende Spielzeit.
Dass es gelungen sei, mehrere Spieler trotz dieses gewaltigen Umbruchs zu überzeugen, führt der Trainer auch auf die enge Kooperation mit der sportlichen Leitung zurück. "Wir sind für den Zeitpunkt wirklich auf einem guten Weg. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem sportlichen Leiter funktioniert hervorragend.“
Konkrete Tabellenziele möchte Kizilarslan für seine erste Saison dennoch bewusst nicht ausgeben. Im Vordergrund stehe zunächst, eine funktionierende Mannschaft zu formen. "Wir wollen eine ruhige, vernünftige Saison spielen und den Zuschauern attraktiven Fußball bieten. Es wird eine junge, hungrige Truppe sein, die alles investieren wird. Für was es am Ende reicht, werden wir sehen.“
Der Dreijahresplan bleibt dabei stets im Hinterkopf. "Je schneller es klappt, desto besser. Aber wichtiger ist, dass wir nichts überstürzen. Die Basis muss stimmen. Dann können wir Schritt für Schritt die Ziele des Vereins verwirklichen.“