Alles neu beim FC Kosova: Fortschritte beim radikalen Kaderumbruch Nach Platz acht in der Vorsaison und einem umfassenden personellen Umbruch startet der FC Kosova Düsseldorf mit einem neuen Trainer und zahlreichen Transfers in eine neue Ära. Statt sofortigem Aufstiegsdruck soll zunächst ein stabiles Fundament entstehen. von Markus Becker · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Trainer Engin Kizilarslan (re.) stellt Stürmer Sakaki Ota vor. – Foto: FC Kosova

Nach Jahren, in denen der FC Kosova Düsseldorf regelmäßig zu den ambitioniertesten Mannschaften der Landesliga gehörte, schlägt der Verein einen neuen Weg ein - zumindest für den Moment. Mittelfristig blickt der Verein zwar in Richtung Oberliga, doch für die kommende Spielzeit soll der Verein unter der Führung von Trainer Engin Kizilarslan zunächst in ruhigere Fahrwasser geraten.

Neben dem Übungsleiter wird auch nahezu der komplette Kader ausgetauscht. Mehr als 20 Spieler verlassen den Verein, nicht mehr als eine Handvoll Akteure soll bleiben. Entsprechend arbeitet Kosova mit Hochdruck daran, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. "Es ist nicht einfach, wenn du von einem 25-Mann-Kader gefühlt alle Abgänge hast. Dann kannst du nicht sagen: Wir müssen direkt marschieren. Dafür brauchst du Geduld und Zeit“, sagt Kizilarslan im Gespräch mit FuPa Niederrhein. Bereits vor wenigen Wochen hatte Präsident Bejar Neziri einen Dreijahresplan ausgerufen. Innerhalb dieses Zeitraums soll der Verein wieder in Richtung Oberliga angreifen. Der künftige Trainer sieht darin den richtigen Ansatz.

"Wir wollen den Verein gesund aufbauen und nichts auf Teufel komm raus erzwingen. Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und Schritt für Schritt etwas Nachhaltiges aufzubauen“, erklärt Kizilarslan Viel Verstärkungen für den Umbruch Inzwischen nimmt der Kader auch immer konkretere Formen an. Neben den bereits bekannten Verpflichtungen Erdit Hasani (Inter Monheim), Andin Sadiki (Wuppertaler SV), Ardian Halili (ASV Tiefenbroich) und Florian Osmani (HSV Langenfeld), kann Kosova auch schon bei weiteren Verstärkungen Vollzug melden.