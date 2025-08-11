Alles neu beim B-Ligisten SV Italia

Wiesbaden. Bewegung im Vorstand des SV Italia: Nach einer mehr als bescheidenen B-Liga-Saison gab es nun zum wiederholten Male Veränderungen beim letztjährigen Kellerkind, die nun sogar bis in den sportlichen Bereich greifen. Künftig führen Michele Tumello (1. Vorsitzender) und Giuseppe Tumello (2. Vorsitzender) den Verein. Der bisherige Vorsitzende Michael Waschipki scheidet aus dem Vorstand aus.

„Nach Verhandlungen hat sich gezeigt, dass es unterschiedliche Visionen über die Zukunft des Vereins gibt. Um eine einheitliche Richtung und klare Prioritäten für die Zukunft zu gewährleisten, haben wir Neuwahlen organisiert, die diese Umstrukturierungen zur Folge hatten. Wir danken Michael Waschipki sehr für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit“, erklärt Roberto Barbuto, ehemaliger Vorsitzender und künftiger Schriftführer. Die Gebrüder Tumello führen gemeinsam einen Lack- und Karosseriebetrieb in Bischofsheim. „Dieser Schritt in die richtige Richtung war vor allem Verdienst unseres Team-Managers Giuseppe Oriana, der den Hauptsponsor für unseren Verein gewinnen konnte“, lobte Barbuto seinen Mitstreiter. Vorsitzender und Hauptsponsor Michele Tumello stellte parallel klar: „Für uns hat erst einmal Priorität, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine bekommen und uns gut auf die neue Saison vorbereiten.“

Der Einstieg des Sponsors zeigte gleich Wirkung: 20 Neuzugänge präsentierte der SV Italia zum Vorbereitungsstart. Außerdem konnte man mit Giuseppe Di Lorenzo, jahrelang Cheftrainer des VfB Westend, und Antonio Pagano ein vielversprechendes Trainer-Duo für sich gewinnen. Auch Davide Campanello zählt zum Trainerteam.

„Eigentlich wollte ich nach meinem Abschied von Westend ja in den Ruhestand. Mein Herz hing aber immer an Italia, zu den Tumello-Brüdern pflege ich außerdem eine Freundschaft. Sie waren so an mir dran, da kann man irgendwann einfach nicht mehr absagen“, freut sich Giuseppe Di Lorenzo auf seine neue Aufgabe. Möglichen Sponsoring-Bedenken nimmt er vorweg: „Ich bin überzeugt, dass das hier keine schnelle Finanzspritze ist, bei der die beiden dann in einem halben Jahr keine Lust mehr haben und wieder alles in sich zusammenfällt. Mein Gefühl ist, dass hier richtig etwas entstehen kann.“ Um sich bestens auf die neue Saison vorzubereiten und sich vollends auf die Neustrukturierung konzentrieren zu können, wurde sogar die bereits im Juni geplante Feier zum 50-jährigen Vereinsjubiläum auf das nächste Jahr verlegt. „Ich denke, dass wir das Potenzial haben, oben mitzuspielen.“

Respekt vor B-Liga, aber auf Dauer will SV Italia klettern

Das Ziel der Tumello-Brüder ist es schon, so schnell wie möglich aus der Klasse rauszukommen. Ich warne aber vor Übermut. Uns erwartet eine sehr starke Klasse. Wir müssen alles abrufen“, sagt Di Lorenzo als B-Liga-Insider. Los ging es für die Azzurri, die in früheren Zeiten auch einmal in der Bezirksoberliga (heute Gruppenliga) spielten, am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die zweite Garnitur von Germania Wiesbaden.





