Der ASC Neuenheim steht in der Landesliga Rhein-Neckar beinahe vor einem kompletten Neuaufbau.

Nach den Querelen im Laufe der vergangenen Rückrunde ist man beim ASC Neuenheim darauf bedacht Ruhe in und um den Verein zu bekommen. Die Ausrichtung der ersten Mannschaft hat sich dabei gedreht. "80 Prozent unserer Spieler sind zwischen 2003 und ´06 geboren", veranschaulicht Neu-Trainer Linus Sandmann worauf die Verantwortlichen den Fokus legen. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen manch einer eher aus finanziellen Gründen die Kickstiefel am Fußballcampus geschnürt hat.

Eine Handvoll erfahrene Kräfte gibt es aber immer noch beim ASC. Der Trainer beschreibt seinen Start als, "spannendes Projekt."