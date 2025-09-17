Alles mitnehmen, was geht

Eichelberg/Landshausen (schwarz-gelb) ist erfreulich stark in die Runde gestartet. – Foto: Philipp Krauß

Dieser Auftakt macht Lust auf mehr. Zehn Punkte hat die SpG Eichelberg/Landshausen bislang gesammelt und ist immer noch ungeschlagen. "Das haben uns die wenigsten zugetraut und wir haben auch nur positive Rückmeldungen von Leuten rund um die Sportplätze erhalten", sagt Steven Höhn.

Der 33-Jährige trainiert zusammen mit Carlos Albuquerque den B-Ligisten, assistiert werden die beiden vom spielenden Co-Trainer Dominik Klefenz. "Die Zusammenarbeit klappt super", sagen sie unisono. Albuquerque übernimmt im Trainerteam quasi den Eichelberger Part in der Spielgemeinschaft, Höhn und Klefenz waren bereits seit Winter als neue Trainer in Landshausen eingeplant. Nun ziehen alle an einem Strang und dass dies von Beginn an mit zahlreichen Punktgewinnen so gut gelingt, ist laut Höhn auch ein bisschen dem Glück geschuldet: "Es läuft momentan vieles für uns, in Neidenstein haben wir beispielsweise dank zweier Standardtore mit 2:1 gewonnen." Generell gilt: Die engen Spiele entscheidet Eichelberg/Landshausen fast ausschließlich für sich. Die drei Siege gelangen jeweils mit einem Tor Unterschied, zum Auftakt gab es ein wildes 4:4-Remis gegen Türkspor Eppingen II, bei dem die Albuquerque/Höhn-Elf einen 2:4-Rückstand in den letzten zehn Minuten noch egalisierte.

Die Trainer sind sich einig: "Auch wenn die Punkteausbeute stimmt, haben wir spielerisch noch einiges an Luft nach oben." Sie fügen hinzu: "So ein Zusammenschluss zweier Vereine in der Sommervorbereitung in der Urlaubszeit ist obendrein eine große Herausforderung." Die Startelf musste regelmäßig umgebaut werden, aber die personelle Lage entspannt sich Stück für Stück, in Neidenstein mussten die Coaches sogar den ein oder anderen aus dem Kader streichen, während sieben Akteure auf der Bank Platz genommen haben. Höhn bilanziert: "Zuletzt hatten wir 16 Mann im Schnitt im Training, nach der Urlaubszeit werden das sicher mehr als 20 sein."