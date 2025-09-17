Alles mitnehmen, was geht

Dieser Auftakt macht Lust auf mehr. Zehn Punkte hat die SpG Eichelberg/Landshausen bislang gesammelt und ist immer noch ungeschlagen. "Das haben uns die wenigsten zugetraut und wir haben auch nur positive Rückmeldungen von Leuten rund um die Sportplätze erhalten", sagt Steven Höhn.
Der 33-Jährige trainiert zusammen mit Carlos Albuquerque den B-Ligisten, assistiert werden die beiden vom spielenden Co-Trainer Dominik Klefenz. "Die Zusammenarbeit klappt super", sagen sie unisono. Albuquerque übernimmt im Trainerteam quasi den Eichelberger Part in der Spielgemeinschaft, Höhn und Klefenz waren bereits seit Winter als neue Trainer in Landshausen eingeplant.
Nun ziehen alle an einem Strang und dass dies von Beginn an mit zahlreichen Punktgewinnen so gut gelingt, ist laut Höhn auch ein bisschen dem Glück geschuldet: "Es läuft momentan vieles für uns, in Neidenstein haben wir beispielsweise dank zweier Standardtore mit 2:1 gewonnen." Generell gilt: Die engen Spiele entscheidet Eichelberg/Landshausen fast ausschließlich für sich. Die drei Siege gelangen jeweils mit einem Tor Unterschied, zum Auftakt gab es ein wildes 4:4-Remis gegen Türkspor Eppingen II, bei dem die Albuquerque/Höhn-Elf einen 2:4-Rückstand in den letzten zehn Minuten noch egalisierte.
Die Trainer sind sich einig: "Auch wenn die Punkteausbeute stimmt, haben wir spielerisch noch einiges an Luft nach oben." Sie fügen hinzu: "So ein Zusammenschluss zweier Vereine in der Sommervorbereitung in der Urlaubszeit ist obendrein eine große Herausforderung."
Die Startelf musste regelmäßig umgebaut werden, aber die personelle Lage entspannt sich Stück für Stück, in Neidenstein mussten die Coaches sogar den ein oder anderen aus dem Kader streichen, während sieben Akteure auf der Bank Platz genommen haben. Höhn bilanziert: "Zuletzt hatten wir 16 Mann im Schnitt im Training, nach der Urlaubszeit werden das sicher mehr als 20 sein."
Einen großen Rückschlag erlitt leider für den Kapitän. Christopher Boppel hat sich in Neidenstein die Achillessehne gerissen und fällt auf unbestimmte Zeit aus.
Trainiert und gespielt wird im monatlichen Wechsel entweder in Landshausen oder Eichelberg. Der September ist ein Eichelberg-Monat, deswegen findet dort auch das anstehende Heimspiel gegen den SV Fortuna Bargen am Donnerstag inmitten der englischen Woche statt (Anpfiff, 19 Uhr).
Das könnte die bis dato kniffligste Aufgabe nach dem Derby gegen Elsenz werden. Bargen ist ein Kandidat für das vordere Drittel, auf dem Favoritenzettel für die Meisterschaft haben die Trainer aus Eichelberg und Landshausen aber einen anderen. "Reichartshausen ist individuell am besten besetzt und Siegelsbach ist spielerisch am stärksten. Am Ende wird sich Reichartshausen vermutlich knapp vor Siegelsbach durchsetzen."
Die eigenen Ziele im Premierenjahr der Spielgemeinschaft sind realistisch formuliert. „Wir wollen erst einmal etwas aufbauen und zwei Teams zusammenfinden lassen“, verrät Albuquerque, der weiter ausführt, "das klappt bislang jedenfalls sehr gut. Die Chemie innerhalb der Mannschaft stimmt."