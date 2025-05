Der SC Kapellen braucht nicht mehr viel für den Klassenerhalt. – Foto: Andreas Bornewasser

Alles klar in Sachen Auf- und Abstieg Seit Samstag steht fest, dass kein weiterer Niederrhein-Regionalligist herunterkommt. Holzheim mit Hoffnungen auf die Oberliga. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen Holzheim VfL Jüchen

Bislang sprach viel dafür, dass Meister und Vizemeister aus den beiden Landesligen den Sprung in die Oberliga schaffen, seit Samstag steht das nun unumstößlich fest. Durch den 2:1-Erfolg bei Rot-Weiß Oberhausen hat der 1. FC Bocholt als letzte gefährdete Mannschaft vom Niederrhein den Klassenerhalt in der Regionalliga West sicher, so dass nur der KFC Uerdingen in die Oberliga herunterkommt. Für diesen Fall sehen die Regeln vier Aufsteiger aus den beiden Landesligagruppen vor. Nach den Resultaten des Wochenendes bleibt Tabellenführer Jüchen trotz des Remis in Velbert weiter ein ganz heißer Aufstiegskandidat, aber nach dem neuerlichen Patzer des FC Kosova ist auch die Holzheimer SG nach dem klaren Heimsieg gegen Bergisch Born fett im Rennen.

Fischeln vor Mammutaufgabe Gleichzeitig ist nun klar, dass die Teams auf den Plätzen 18 bis 15 in die Bezirksliga absteigen und der 14. Rang in der Tabelle sicher zum Klassenverbleib reicht. Das sind gute Nachrichten für den SC Kapellen, der am Sonntag daheim mit 2:1 gegen den VfB Hilden II gewann, während der VfR Fischeln daheim gegen die SG Unterrath unterlag. Damit hat die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann nun bei vier noch ausstehenden Spielen zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, wobei die Fischelner ein Spiel mehr haben und auch theoretisch nicht mehr an Kapellen vorbeiziehen können. Das könnte zwar noch der Cronenberger SC, weil er nach seinem Coup gegen Kosova bei zwölf zu vergebenden Punkten elf Punkte hinter dem SCK liegt. Doch weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Wuppertaler dieser Rückstand noch aufholen, hat Kapellen weitgehend Planungssicherheit mit Blick auf die neue Saison.

Kapellen fast schon gerettet „Wir sollten durch sein“, sagte denn auch Jörg Ferber in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des SCK nach dem Heimerfolg gegen die Hildener Reserve. Eine Partie, die mal wieder gezeigt hat, dass sich die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte leichter tut. Am Wochenende zuvor hatte es eine schmerzliche Niederlage gegen das abgeschlagene Schlusslicht Fortuna Dilkrath gesetzt. Gegen Hilden taten sich Kapellener zunächst schwer, in ihre Ordnung zu finden, was dazu führte, dass die Gäste zwei gute Einschussmöglichkeiten hatten. Doch mit zunehmender Spieldauer fand der SCK immer besser ins Spiel und hätte selbst in Führung gehen können. Das gelang dann allerdings erst nach dem Seitenwechsel. Dass nach dem 2:0 die Chance auf das 3:0 liegengelassen wurde, sorgte in der Schlussphase noch mal für Spannung, weil Hilden zum Anschlusstreffer kam. „Zwischen der Partie heute und der gegen Dilkrath lagen Welten“, meinte Jörg Ferber, der selbstredend erleichtert war, dass seine Kapellener den knappen Vorsprung ins Ziel brachten.