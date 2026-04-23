"Alles ist möglich" - SVG Göttingen empfängt Vorsfelde

Seine Mannschaft geht dabei mit Rückenwind in die Partie: „Durch den Erfolg in Wolfenbüttel und der damit anhaltenden Ungeschlagenserie in der Rückrunde gehen wir mit einer Portion Selbstvertrauen ins Spiel.“ Seit sieben Partien ist die SVG unbesiegt, doch auch Vorsfelde ist seit sieben Spielen unbesiegt und hat im Titelrennen die beste Position. Gleichzeitig erinnert Reutter an das Hinspiel: „Ähnlich war es auch schon in der Hinrunde, als Vorsfelde genau dieser Serie ein Ende setzte.“ Damals gewann der Oberliga-Absteiger knapp mit 2:1.

Dieses Mal soll es jedoch anders laufen. „Auf heimischem Geläuf soll das am Sonntag aber nicht der Fall sein“, stellt der SVG-Coach klar. Die Zielsetzung ist eindeutig formuliert: „Wir gehen auch hier mit dem klaren Ziel rein, nicht nur diese Serie aufrecht zu halten, sondern mit der maximalen Punktzahl aus diesem Spieltag zu gehen.“

Trotz des Selbstvertrauens bleibt Reutter realistisch: „Selbstverständlich ist nichts, aber möglich ist alles.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 16.30 Uhr in Göttingen am Sandweg.